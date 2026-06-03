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        Haberler Spor Voleybol Dominik Cumhuriyeti - Türkiye: 2-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı!

        Dominik Cumhuriyeti - Türkiye: 2-3 (MAÇ SONUCU)

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi (VNL) Brezilya etabındaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 21:17 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları galibiyetle başladı!

        Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'ne (VNL) zaferle başladı.

        Ay-yıldızlılar, VNL'deki ilk maçında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti'ni beş sette devirdi.

        İlk seti 25-17 kaybeden A Milliler, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-16 ile hanesine yazdırdı. Dördüncü seti 25-23 alan Dominik mücadeleyi beşinci sete taşıdı. Karar setinde rakibine 15-11'lik üstünlük kuran ay-yıldızlılar, salondan 3-2 galip ayrıldı.

        Filenin Sultanları, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen 1. etaptaki ikinci maçını 4 Haziran Perşembe günü TSİ 22.30'da Hollanda ile yapacak.

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