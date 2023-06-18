2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi sekizinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Grubundaki son maçında Polonya'ya 3-0 mağlup olarak 2. yenilgisini alan millilerimiz, ilk 7 maçta 5 galibiyet 2 yenilgi ile 3. sırada yer alıyor,. İşte, Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları...