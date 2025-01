Donald Trump'ın yemin töreninde Carrie Underwood sahne alacak

Kasım 2024'te yapılan seçimlerde ABD'ye yeniden başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'dan devralacak. Washington'da yapılacak yemin töreninde sahne alacak ismin Carrie Underwood olduğu açıklandı.

Carrie Underwood, seçim döneminde Trump'ı destekleyen ünlü isimler arasındaydı. 41 yaşındaki country şarkıcısı, Trump'ın yemin töreninde Silahlı Kuvvetler Korosu ve ABD Deniz Harp Okulu Müzik Kulübü ile birlikte 'America the Beautiful' şarkısını seslendirecek.

2005'te 'American Idol' adlı yarışma programında birinci olan Carrie Underwood, şimdi albümleri en çok satan sanatçılar arasında. 'Jesus, Take the Wheel' ve 'Before He Cheats' gibi hitleri, dünya çapında 85 milyonun üzerinde sattı.

Donald Trump'ın 2017'deki ilk başkanlık yemin töreninde 'America’s Got Talent' adlı yetenek yarışmasında ikinci olan Jackie Evancho sahne almıştı.