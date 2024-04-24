Donald Trump, Pearl Jam grubuna ilham oldu

"MAĞDURU OYNUYOR"

"Amerika Birleşik Devletleri'nde hâlâ seçimi kaybetmediğini söyleyen bir adam var ve insanlar bu mesajı sanki doğruymuş gibi tekrarlıyor ve güçlendiriyor" diyen Eddie Vedder, "Trump çaresiz. Sırf cezaevine girmemek için ve iflastan kaçınmak için kazanma konusunda bu kadar çaresiz bir adayın şimdiye kadar olduğunu sanmıyorum. Mağduru oynuyor" ifadesini kullandı.