Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Dorgeles Nene'den Fenerbahçe itirafı: Mourinho beni çok istiyordu!

        Fenerbahçe forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene konuk olduğu bir Youtube programına açıklamalarda bulundu. İşte Nene'nin açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dorgeles Nene'den Fenerbahçe itirafı!

        Deux Nuits Avec isimli Youtube kanalına konuk olan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "MOURINHO BENİ ÇOK İSTİYORDU"

        “Fenerbahçe’nin büyük bir takım olduğunu bilmek gerekiyor. Buraya gelmeden önce Jose Mourinho beni gerçekten çok istiyordu. Transferden önce üçlü bir telefon görüşmesi de yaptık. O sırada geleceğimle ilgili henüz kesin bir karar vermemiştim. Mourinho beni arayıp ‘Ne zaman geliyorsun? Seni bekliyorum, takımımdaki eksik parça sensin.’ dedi. Fransızca konuşabiliyor olması da iletişimimizi kolaylaştırdı. Karar vermemde büyük etkisi oldu. Ne yazık ki bugün kendisi burada değil. Böyle büyük bir teknik direktörle çalışmak herkesin yaşayabileceği bir durum değil.”

        "FRANSIZCA KONUŞANLAR VAR"

        "Takımda benim dışımda Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Sidiki Cherif gibi Fransızca konuşan başka isimler de var. Anthony Musaba da iyi Fransızca konuşuyor."

        "BEŞİKTAŞ'A GOL ATMAMI SÖYLEDİ"

        "Salzburg oldukça sakin bir yerdi. Burada ise dışarı çıktığımda insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Başta bu durum bana biraz farklı geldi ama sorun değil; durup herkesle fotoğraf çekiniyorum. Hatta bir taraftar Beşiktaş’a gol atmamı söyledi (gülüyor)."

        "BENİM İLK KUPAMDI"

        "Galatasaray’a karşı kazandığımız kupa, benim Avrupa’daki ilk kupam. Afrika Kupası’ndan hemen dönüp sahaya çıktığım bir finaldi, bu da hikâyesini daha özel kılıyor. Bu duvarda asılı olan forma da Galatasaray maçında giydiğim forma. Üzerinde N’Golo Kante, Cherif, Musaba herkesin imzası var."

        "YVES BISSOUMA"

        "Yves Bissouma, akademide olduğumuz dönemde bizimle yakından ilgilenen, her zaman yanımızda olan çok değerli bir insandı. Bana özellikle her zaman destek oldu. Çok iyi bir insan. Bu yüzden hayatımda ve evimde onun için özel bir yer ayırmak istedim. Gerçek bir ağabey gibiydi."

        "BUGÜNLERE GELMEK KOLAY OLMADI"

        "Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Fildişi Sahili’nde daha akademiye girmeden önce sabah erken saatte kalkıp, tek başıma yırtık/delik kramponlarla çamurda antrenman yapıyordum. Bu sadece benim için geçerli değil, bu durumda olan çok kişiyiz. Bu yüzden çalışmaya devam daima devam etmek gerekiyor."

        "BÜYÜK TRANSFER OLARAK DÖNDÜM"

        "Sanırım Fenerbahçe’ye ilk kez 2017/18 sezonunda gelmiştim. Mali’den iki kişi gelmiştik. Rezerv takımla iki haftalık bir deneme süreci geçirdik ancak sonrasında olumlu bir geri dönüş alamadık. Yıllar sonra Fenerbahçe’ye bu kez büyük bir transfer olarak geri döndüm."

