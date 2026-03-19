        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dorgeles Nene: Fenerbahçe'de bu 3 golü atmış olmaktan dolayı çok mutluyum - Fenerbahçe Haberleri

        Dorgeles Nene: Fenerbahçe'de bu 3 golü atmış olmaktan dolayı çok mutluyum

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında hat-trick yapan Fenerbahçeli futbolcu Dorgeles Nene, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, onlar sayesinde 3 gol attım. Fenerbahçe'de bu 3 golü atmış olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 15:24 Güncelleme:
        "3 golü atmış olmaktan dolayı çok mutluyum!"

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Gaziantep FK maçında hat-trick yapan Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hasabında müsabaka ile ilgili soruları cevapladı.

        Maçla ilgili düşüncelerini aktaran Nene, "Bence hep birlikte çok iyi bir maç çıkardık. Önceki maça kıyasla çok daha iyisini yapabileceğimizi gösterdik. Bizim için pozitif bir gösterge oldu, aynı zamanda bir karakter ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

        "FENERBAHÇE'DE BU 3 GOLÜ ATMIŞ OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

        Hat-trick yapmasının kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunun altını çizen Malili oyuncu, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, onlar sayesinde 3 gol attım. Aynı zamanda 3 puanı da elde ettik. Bu maçı zaten kazanmamız gerekiyordu; hem taraftarlarımız hem kulübümüz için bir reaksiyon sergilemeliydik. Şükürler olsun ki bunu yapmayı başardık. Fenerbahçe'de bu 3 golü atmış olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

        "TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Destek için taraftarlara teşekkür eden 23 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım adına da, kendi adıma da onlardan özür diliyorum. Bir önceki maçtaki performansımızdan ötürü onlardan özür diliyoruz zira o maçta yüksek bir performans ortaya koyamadık. Bizi desteklemeye devam etmelerini istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

        "OĞLUMU SAHAYA ÇIKARMAK BENİ KEYİFLENDİRİYOR"

        Oğlu Gara'nın sürekli sahaya çıkmak istediğini belirten Nene, "Maçla ilgili onunla konuşmadık. Eşim bana onun sürekli sahaya çıkmak istediğini söylüyor. Beni sahada gördüğünde birçok kez benimle beraber sahaya gelmek istiyor. Bu da beni mutlu ediyor. Oğlumu sahaya çıkarmak beni keyiflendiriyor. Hissi şu ki o da futbolu çok seviyor ve bu da çok önemli. Bu mentalite ile büyüyecek o da, mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

        "BENCE 3. GOLÜM DAHA GÜZELDİ"

        Gaziantep FK fillerine attığı son golün daha güzel olduğunu söyleyen Dorgeles Nene, "Bence 3. golüm daha güzeldi ama ilk golüm de güzeldi aynı zamanda. Bir koşu yaptım ve bırakmadan devam ettim. Gittim, gittim ve o aksiyona girdim, sonunda atmış oldum golü" dedi.

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye'de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i