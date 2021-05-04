Maaşlara enflasyon zammı göründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikEmekliSon dakika! Memur maaş zammı! Emekli maaşı hesaplama! Dört aylık enflasyona göre maaş zammı ne olacak?
ABONE OL

Dört aylık enflasyona göre maaş zammı ne olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte gözler emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Dört aylık dönemde gerçekleşen enflasyon memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılan toplu sözleşme zammını aştığı için temmuz ayında enflasyon farkı ödenmesi gerekecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de temmuz ayında memurlar ile aynı oranda zam alması bekleniyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Son dakika! Memur maaş zammı! Emekli maaşı hesaplama! Dört aylık enflasyona göre maaş zammı ne olacak?
Maaşlara enflasyon zammı göründü
0:00 / 0:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında yüzde 1,68 oranında arttı. Bu rakam, 2005 yılından bu yana nisan ayları içinde en yüksek üçüncü enflasyon oranı anlamına geliyor. TÜFE daha önce 2018 yılı nisan ayında yüzde 1.87, 2019’da ise yüzde 1.69 oranında artış kaydetmişti. Nisan ayındaki bu gelişmeler sonucu, dört aylık dönemdeki TÜFE artışı yüzde 5.45 olarak gerçekleşti.

Dört aylık TÜFE artışı 2016 yılında yüzde 2.55, 2017’de yüzde 5.71, 2018’de yüzde 4.69, 2019’da yüzde 4.00, 2020 yılında da yüzde 3.16 oranında gerçekleşti.

TÜFE’deki artış, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zammı doğrudan etkiliyor. Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılıyor. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

2005 yılından bu yana mayıs aylarında enflasyon ortalama yüzde 0.83 olarak gerçekleşirken, 16 yılın sadece 2’sinde enflasyon artmak yerine düştü, diğer yıllarda ise artış kaydetti. Son 16 yılın haziran aylarında ise 7 yılda düşüş, 9 yılda ise artış oldu. 16 yıllık ortalama artış ise yüzde 0.10 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın yılın ikinci enflasyon raporunda ise 2021 yılı enflasyon tahmini yüzde 9.4’ten yüzde 12.2’ye çıkartıldı.

Enflasyon mayıs ve haziran aylarında, son 16 yılın ortalaması düzeyinde artarsa haziran ayında 6 aylık enflasyon yüzde 6.43’ü bulacak.

ENFLASYON MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 6.43 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuzda yüzde 6.43 oranında artacak. Bu durumda, 2000 sonrası emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL’ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL’ye yükselecek.

2000 sonrası en düşük SSK emekli aylığı normalde şu an 1447 TL seviyesinde. Ancak, geçen yıl emekli aylıklarında alt sınır 1500 TL’ye yükseltildiği için bu yılın ocak – haziran döneminde 1500 TL aylık aldılar. 2000 sonrası emekli olan SSK’lıların en düşük aylığına temmuz ayındaki artış 1447 TL baz alınarak yapılacak. Böylece 40 TL artarak 1540 TL olacak.

MEMURLARA ENFLASYON FARKI ÖDENECEK

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36 oranında artış yapılmıştı. Bu artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, 4.36 puanı ise geçen yılın temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyordu.

Memurlara bu yılın ikinci yarısında da yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıca, ocak – haziran döneminde yüzde 3’ü aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur maaşlarına da temmuzda yüzde 6.43 oranında zam yapılacak.

Her durumda bu yılın ikinci yarısında memur maaşları ile tüm emeklilerin aylıkları aynı oranda artacak.

Altı aylık dönemde TÜFE’de yüzde 6.43 oranında artış olduğunda en düşük memur maaşı 292 TL artışla 4834 TL, en düşük emekli memur aylığı da 196 TL artışla 3 bin 245 TL olacak.

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapıldı.

MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞME YILI

Kamu görevlileri için iki yılda bir toplu sözleşme yapılıyor. Bu yıl ağustos ayında 2022 – 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme yapılacak.

2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararıyla 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam oranı belirlenmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Bakan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu
SOSYAL GÜVENLİKBayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı
Hastalanan işçiye kötü haber - haberler
SOSYAL GÜVENLİKİşçi ve esnafın rapor parası azalacak
Vergi avantajından yararlanabilirsiniz
SOSYAL GÜVENLİKDoğum borçlanmasında vergi avantajı
Teşviklerden 6 ay geriye dönük yararlanma sona eriyor
SOSYAL GÜVENLİKDikkat! Bugün son gün
Son dakika haberi... Zamlı bayram ikramiyesini kimler alabilecek? - ahberler
SOSYAL GÜVENLİKZamlı ikramiye nasıl ödenecek?
Kapanan iş yerlerindeki herkes ücretsiz izin desteği alabilecek mi?
SOSYAL GÜVENLİKTam kapanmada çalışanları ne bekliyor?
Rızası olmayan işçinin çalışma şartları değiştirilemez
SOSYAL GÜVENLİKİşveren ücrette indirim yapabilir mi?
Kısa çalışma ve ücretsiz izinde borçlanma hakkı verilmeli
SOSYAL GÜVENLİKY ve Z kuşağı da pandemi mağduru
Yetim aylığında bunlara dikkat - haberler
SOSYAL GÜVENLİKYetim aylığında bunlara dikkat!
SON DAKİKA: Kısa çalışmada uzatma kararı nasıl uygulanacak? - KÇÖ son tarih
SOSYAL GÜVENLİKKısa çalışmada ayrıntılar belli oldu