Dries Mertens: Yeni sisteme adapte olabiliriz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmalarının kendileri için ekstra bir motivasyon oluşturup oluşturmadığıyla ilgili soru üzerine Mertens, “Ekstra motivasyon oldu bize. Sadece bu maç özelinde değil, lige başladığımızda da bize ekstra motivasyon oldu. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ligde iyi bir takım olduğumuzu gösterdik ve iyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum” yanıtını verdi.

Bu sezon Galatasaray'ın öne geçtiği maçlarda çok gol yemesiyle alakalı gelen soru üzerine de değerlendirme yapan tecrübeli futbolcu, “Dikkat etmemiz lazım. Bu kadar gol yememizin nedenini ben de bilmiyorum, bilsem söylerdim” şeklinde konuştu.