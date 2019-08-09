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HaberlerTeknolojiDrivee SafeCall kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda

Bu cihaz acil durumda müdahale ekibini kaza yerine yönlendiriyor

HABERTURK.COM

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yer alan Drivee SafeCall, trafik kazasını algılayarak araç içiyle iletişim kurulabilmesini, ihtiyaç halinde en yakın acil müdahale ekibine ulaşılmasını sağlıyor. Fonlamaya açılan Drivee Safecall, daha fazla kişiye ulaşmak ve kendini geliştirmek için 130 bin liralık fona ihtiyaç duyuyor.

Drivee SafeCall

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda, trafik kazalarında hayati önem taşıyan bir ürün fonlamaya açıldı.

Akıllı sensörlerle donatılmış telematik cihaz olan Drivee SafeCall, trafik kazası olması durumunda kazayı algılayıp araç içerisiyle otomatik olarak iletişime geçilmesini sağlıyor. Cihaz, ihtiyaç halinde de en yakın acil müdahale ekibine durumun bildirilmesine olanak veriyor. 

Drivee SafeCall “Altın Saat” olarak tanımlanan, kaza sonrası ilk dakikalarda araç içinde yer alan kişiler bilinçlerini kaybetse bile otomatik olarak devreye girdiği için müdahale ekibini olay yerine hızlıca yönlendirebiliyor.

Cihaz aynı zamanda sağlık bilgileriniz ve çarpışma simülasyonunu da acil müdahale ekibine ileterek kazanın nasıl olduğu konusunda bilgilendirme yapıyor. 

HEDEFİ YÜZDE 50’LİK İYİLEŞTİRME

 

Bu cihazın aktif kullanımıyla acil durum müdahale süresinde kırsal alanlarda yüzde 50’lik, kentsel alanlarda yüzde 40’lık bir iyileştirme hedefleniyor.

Kullanıcılar Drivee SafeCall’da yer alan yeşil tuşla kişisel akıllı asistanına ulaşıp uçak bileti, rezervasyon, danışma, ulaştırma gibi hizmetlerden seyahat esnasında faydalanabiliyor.

Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Drivee Safecall, daha fazla kişiye ulaşmak ve kendini geliştirmek için 130 bin TL’lik fon toplamayı hedefliyor.

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