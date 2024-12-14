Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık DSÖ: 2000'den bu yana suda boğulma nedeniyle yaşanan ölümlerde yüzde 38'lik düşüş yaşandı | Sağlık Haberleri

        DSÖ: 2000'den bu yana suda boğulma nedeniyle yaşanan ölümlerde yüzde 38'lik düşüş yaşandı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2000 yılı itibarıyla dünya genelinde suda boğularak ölme vakalarında yüzde 38'lik düşüş yaşandığını ancak bunun hala önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:53 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSÖ: Suda boğulma kaynaklı ölümlerde yüzde 38'lik düşüş yaşandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DSÖ, boğulma vakaları nedeniyle yaşanan ölümlerin önlenmesine ilişkin bir rapor yayımladı.

        Raporda, 2000'den bu yana küresel boğulma ölüm oranında yüzde 38'lik düşüş yaşandığı ve bunun küresel sağlık açısından önemli bir başarı olduğu bildirildi.

        "Yalnızca 2021'de 300 bin kişinin boğulduğu tahmin ediliyor. Boğulmanın hala önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtiliyor." ifadelerinin yer aldığı raporda, tüm boğulanların neredeyse yarısının 29 yaşın altındaki kişiler, 4'te 1'inin ise 5 yaşın altındaki çocuklar olduğu belirtildi.

        Raporda, boğulmaları azaltma konusunda kaydedilen ilerlemenin ülkelere dağılımının eşit olmadığı kaydedilerek, "Küresel düzeyde 10 boğulmanın 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        REKLAM

        Mevcut eğilimlerin devamı halinde çoğunluğu çocuk olmak üzere 7,2 milyon kişinin boğulabileceğine işaret edilen raporda, bunların çoğunun, DSÖ'nün önerilerinin uygulanmasıyla önlenebileceğinin altı çizildi.

        DSÖ'nün boğulmaların önlenmesi için tavsiyeleri arasında "çocukların suya erişimini engellemek için bariyerlerin kurulması", "okul öncesi çocuklar için sudan uzak güvenli yerlerin sağlanması", "okul çağındaki çocuklara temel yüzme güvenliği", " güvenli kurtarma becerileri öğretilmesi", "insanlara kurtarma ve müdahale konusunda eğitim verilmesi" ve "boğulma konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi" tavsiyelerinin yer aldığı bildirildi.

        Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2000'den bu yana boğulmalardaki düşüşün harika bir haber olduğunu belirtti.

        DSÖ'nün önerdiği basit ve pratik müdahalelerin işe yaradığını vurgulayan Ghebreyesus, "Buna rağmen her boğulma ölümü çok fazla ve milyonlarca insan risk altında kalmaya devam ediyor. Bu rapor, politika oluşturma ve hayat kurtarmak için acil eylem önerileri için önemli veriler içeriyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu