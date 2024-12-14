DSÖ: 2000'den bu yana suda boğulma nedeniyle yaşanan ölümlerde yüzde 38'lik düşüş yaşandı

DSÖ, boğulma vakaları nedeniyle yaşanan ölümlerin önlenmesine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, 2000'den bu yana küresel boğulma ölüm oranında yüzde 38'lik düşüş yaşandığı ve bunun küresel sağlık açısından önemli bir başarı olduğu bildirildi.

"Yalnızca 2021'de 300 bin kişinin boğulduğu tahmin ediliyor. Boğulmanın hala önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtiliyor." ifadelerinin yer aldığı raporda, tüm boğulanların neredeyse yarısının 29 yaşın altındaki kişiler, 4'te 1'inin ise 5 yaşın altındaki çocuklar olduğu belirtildi.

Raporda, boğulmaları azaltma konusunda kaydedilen ilerlemenin ülkelere dağılımının eşit olmadığı kaydedilerek, "Küresel düzeyde 10 boğulmanın 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulunuldu. REKLAM Mevcut eğilimlerin devamı halinde çoğunluğu çocuk olmak üzere 7,2 milyon kişinin boğulabileceğine işaret edilen raporda, bunların çoğunun, DSÖ'nün önerilerinin uygulanmasıyla önlenebileceğinin altı çizildi.

DSÖ'nün boğulmaların önlenmesi için tavsiyeleri arasında "çocukların suya erişimini engellemek için bariyerlerin kurulması", "okul öncesi çocuklar için sudan uzak güvenli yerlerin sağlanması", "okul çağındaki çocuklara temel yüzme güvenliği", " güvenli kurtarma becerileri öğretilmesi", "insanlara kurtarma ve müdahale konusunda eğitim verilmesi" ve "boğulma konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi" tavsiyelerinin yer aldığı bildirildi.