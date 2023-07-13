Düğüne katılan smokinli bir lamanın görüntüleri viral oldu
Güzel bir düğün organize eden genç çiftin akıllarına ilginç bir fikir geldi. Çift, herkesi şaşırtmak için bir lama kiraladı. J isimli lama, düğüne son derece şık bir smokinle katıldı ve ortaya viral olan kareler çıktı.
23 Haziran'da dünyaevine giren Tara ve Adam, geleneksel bir düğünden ziyade farklı bir konsept denemek istedi.
Düğünlerin sağdıç ve nedimeleri genelde en yakın arkadaşlardan seçilir ancak çift ilginç bir seçim yaptı.
Düğüne sağdıç olarak bir insan yerine bir lama katıldı. J ismindeki lama, düğün için oldukça şık da giyinmişti.
J, bir smokin ve elinde tuttuğu pembe bir gül ile misafirleri karşıladı.
Ortaya çıkan ilginç kareler sosyal medyada viral oldu.
J ve yeni evlenen çifti buluşturan ise bir lama çiftliği oldu. Çiftlikte birçok lama bulunuyor ve büyük, küçük herkes lamaları ziyaret edebiliyor.