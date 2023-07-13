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        Düğüne katılan smokinli bir lamanın görüntüleri viral oldu

        Güzel bir düğün organize eden genç çiftin akıllarına ilginç bir fikir geldi. Çift, herkesi şaşırtmak için bir lama kiraladı. J isimli lama, düğüne son derece şık bir smokinle katıldı ve ortaya viral olan kareler çıktı.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 14:58
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        23 Haziran'da dünyaevine giren Tara ve Adam, geleneksel bir düğünden ziyade farklı bir konsept denemek istedi. 

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        Düğünlerin sağdıç ve nedimeleri genelde en yakın arkadaşlardan seçilir ancak çift ilginç bir seçim yaptı. 

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        Düğüne sağdıç olarak bir insan yerine bir lama katıldı. J ismindeki lama, düğün için oldukça şık da giyinmişti.

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        J, bir smokin ve elinde tuttuğu pembe bir gül ile misafirleri karşıladı.

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        Ortaya çıkan ilginç kareler sosyal medyada viral oldu.

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        J ve yeni evlenen çifti buluşturan ise bir lama çiftliği oldu. Çiftlikte birçok lama bulunuyor ve büyük, küçük herkes lamaları ziyaret edebiliyor. 

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        Fotoğraflar Facebook'tan alınmıştır.

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