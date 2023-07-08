Duhan Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Duhan Suresi, Kur'an'ın 44. suresidir. Sure, 59 ayetten oluşur. Sure ismini 10. ayetinde geçen ve duman anlamına gelen duhan kelimesinden alır. Mekke devrinin sonlarında indirildiğine inanılmaktadır. Duhan suresinde kitaba ve peygamberlere inanmanın öneminden, inanmayanların dünya hayatında uğrayacağı sıkıntılardan ve ahiret hayatında çekecekleri azaptan bahsedilmektedir. Ayrıca iman edip kötülükten sakınanların ebedi mutluluğa erecekleri ifade edilmektedir. Duhan Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Duhan Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

26. Ve züruıv ve mekamin keriym

20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym

8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

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Duhan Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

1- Ha, Mim.

2- Apaçık Kitab hakkı için,

3- Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik; çünkü Biz uyarıcı gönderiyorduk.

4- Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.

5- Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,

6- Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, öyle bilendir.

7- O, göklerin, yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir, kesin inanıyorsanız.

8- O'ndan başka tanrı yoktur. Hem diriltir, hem de öldürür; hem sizin Rabbiniz, hem de önceki atalarınızın Rabbidir.

9- Fakat onlar şüphe içinde oynuyorlar.

10- O halde o göğün açık bir duman ile geleceği günü gözetle

11- Ki insanları saracaktır; bu acı bir azaptır.

12- "Ey Rabbimiz, bizden bu azabı aç; çünkü biz inanıyoruz." diyecekler.

13- Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Kendilerine apaçık anlatan bir peygamber geldi de,

14- Sonra ondan döndüler. "Bu öğretilmiş bir delidir." dediler.

15- Biz o azabı biraz açacağız, fakat siz yine (eski halinize) döneceksiniz.

16- Ama (kendilerini) o büyük şiddetle sıkıvereceğimiz gün, muhakkak Biz intikam alacağız.

17- Andolsun ki, onlardan önce Firavun'un kavmini fitneye düşürdük; onlara da şöyle söyleyen değerli bir peygamber gelmişti:

18- Allah'ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben size (gönderilen) güvenilir bir peygamberim.

19- Ve Allah'a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir delil ile geliyorum.

20- Ve haberiniz olsun ki ben, sizin beni taşlamanızdan Rabbim ve Rabbinize sığınmışımdır.

21- Eğer bana iman etmezseniz, bari ben(im çevrem)den çekilin!"

22- Sonra: "Bak bunlar suçlu bir kavimdir!" diyerek Rabbine dua etti.

23- (Rabbi): "Hemen kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz takip edileceksiniz.

24- Denizi açık bırak, Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar." buyurdu.

25- (Onlar) neler bırakmışlardı; ne bahçeler; ne pınarlar;

26- Ne çiftlikler, ne güzel makam

27- Ve içinde sefa sürdükleri ne nimet ve refah…

28- Evet öyle (oldu) ve onları hep başka bir topluluğa miras kıldık!

29- Sonuçta ne gök ağladı üzerlerine, ne yer; ne de kendilerine bir mühlet verildi.

30- Andolsun ki, İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan kurtarmıştık

31- Firavun'dan, çünkü o haddi aşanlardan bir üstündü.

32- Andolsun ki Biz onları bilerek bütün milletler üzerine seçip tercih etmiştik.

33- Ve onlara mucizelerden içinde apaçık bir imtihan bulunan nimetler vermiştik.

34- Fakat şu (beriki) kafirler diyorlar ki:

35- "ilk ölümümüzden başka birşey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz.

36- Haydi getirin babalarımızı, doğru (söyleyen kimseler) iseniz."

37- Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Onların hepsini helak ettik, çünkü suçlu idiler.

38- Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık.

39- İkisini de ancak hak ve hikmetle yarattık. Fakat pek çokları bilmezler.

40- Haberiniz olsun ki, o ayırım günü hepinizin belirlenmiş vaktidir.

41- O gün yarın yara, dostun dosta hiçbir faydası olmaz ve bir taraftan yardım da görmezler.

42- Ancak Allah'ın rahmetiyle yarlığadığı (merhamet ettiği) başka. Çünkü O, öyle güçlü, şöyle merhametlidir.

43- şüphesiz zakkum ağacı,

44- Çok vebal yüklenenin yemeğidir.

45- Pota gibi karınlarında kaynar,

46- Kaynar suyun kaynaması gibi.

47- Onu tutun da yaka paça, doğru cehennemin ortasına sürükleyin.

48- Sonra da başına kaynar su azabından dökün.

49- Tat bakalım (azabı)! Çünkü sen çok güçlü ve şerefli idin, deyin.

50- İşte o sizin şüphe ve mücadele edip durduğunuz şey budur.

51- Kötülükten sakınanlar (müttakiler) elbette emin bir makamdadırlar;

52- Cennetlerde, pınar başlarında,

53- İnce ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşı karşıya (otururlar).

54- Evet böyle (olacak); hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

55- Orada güvenler içinde her çeşit yemişi isteyip getirtirler.

56- İlk ölümden başka ölüm tatmazlar, (Allah) onları o cehennem azabından korumuştur.

57- (Bunların) hepsi Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir), işte budur ancak büyük kurtuluş.

58- Biz onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık, gerek ki iyi düşünsünler.

59- O halde gözet, çünkü onlar da gözetiyorlar.