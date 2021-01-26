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Dünya barışı için yaptığı şarkısını Suriyeli çocuklarla söyledi

"Misal" adıyla tanınan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, dünya barışı için yaptığı "Yere Batsın" parçasını, Suriyeli çocuklarla birlikte söyledi.

Dünya barışı için yaptığı şarkısını Suriyeli çocuklarla söyledi
AA

Dünya barışı için yaptığı şarkısını Suriyeli çocuklarla söyledi

- "Misal" adıyla tanınan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, "Mazlum çocuklar da gülsün" mesajını vermek için yazdığı yeni parçasını, insani yardım için gittiği İdlib'de çocuklarla birlikte seslendirdi - Resul Aydemir: - "Özelde insanda, genelde ise dünyada şefkat ve merhamet duyguları ne zaman üst seviyelere çıkarsa dünya da o zaman daha güzel bir yer olur" - "Şarkı sözlerinde geçtiği gibi 'Hep kendin için üzülürsen, sana derler insaf! Mazlum için üzülürsen, adın olur insan!' Aslında parçanın ana fikri de bu"

"Misal" adıyla tanınan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, dünya barışı için yaptığı "Yere Batsın" parçasını, Suriyeli çocuklarla birlikte söyledi.

Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) İdlib'deki briket ev teslimi ve yardım dağıtım programına katıldı.

Yeni şarkısını yakın zamanda müzikseverlerle buluşturan Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Yere Batsın" şarkısını İdlib'deki etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla birlikte seslendirdiğini ve çok duygulandığını söyledi.

Parça ile "Savaş istemiyoruz", "Kardeşliğe sınırlar koymayın" ve "Mazlum çocuklar da gülsün" mesajlarını öne çıkarmak istediklerini dile getiren Aydemir, "Yönetmenimiz de sağ olsun sözlerle senkron şekilde silahları yere düşürüp savaş karşıtı mesajı, ekrandaki telleri açıp kardeşliğe sınır koyulmaması gerektiğini ve siyah beyaz mülteci çocuk fotoğraflarını klip sonunda renklendirerek, onların da mutlu olmaya hakkı olduğu mesajını harika işledi." dedi.

- "Mazlum çocuklar bizim emanetimiz"

Dünyadaki mazlum çocuklara dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Aydemir, "Onlar bizim emanetimiz. Şarkı sözlerinde geçtiği gibi 'Hep kendin için üzülürsen, sana derler insaf! Mazlum için üzülürsen, adın olur insan!' Aslında parçanın ana fikri de bu." şeklinde konuştu.

Parçayı ilk olarak İdlib'de çocuklarla birlikte söylemeyi özellikle istediklerini dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Lansman, parçanın çıkıştan sonra ilk söylendiği ve paylaşıldığı yer anlamında kullanılıyor. Biz de 'Yere Batsın' parçamız yayınlandıktan sonra ilk defa İdlib'de, onlar için yazdığımız parçayı dünya güzeli çocuklarımızla beraber söylemiş olduk.

Nefret patladı, şefkat azaldı. Bu konuya çok dikkat etmemiz lazım. Özelde insanda, genelde ise dünyada şefkat ve merhamet duyguları ne zaman üst seviyelere çıkarsa dünya da o zaman daha güzel bir yer olur."

- Yardım çalışmalarına bizzat katıldı

Aydemir, programa katılan TDV gönüllüleriyle birlikte Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kampları ziyaret etti.

İdlib'deki etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla birlikte "Yere Batsın" şarkısını söyleyen Aydemir, Arapça şarkılarda da çocuklara eşlik etti.

Vakfın yardım çalışmalarına bizzat katılan genç rapçi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara moral verdi.

- "Yere Batsın" dijital platformlarda

Söz ve müziği Resul Aydemir, aranje ve mix-masteringi Caner Aksoy imzası taşıyan ve klibi dijital platformlarda yayınlanan "Yere Batsın" parçasının klip yönetmenliğini Ali Şahinvari üstleniyor.

Bugüne kadar yurt içi ve dışında birçok organizasyonda sahne alan sanatçı, 2016'da katıldığı bir ses yarışmasında söylediği "Çocukluğum" şarkısıyla tanındı.

Yarışma öncesinde de "Misal" adıyla rap şarkıları yazan ve söyleyen Aydemir'in "Mahşer Tepesi", "Çocukluğum", "Ülkemde Her An Doğar Kahramanlar" ve "Vur Mehmedim"in de arasında bulunduğu rap şarkıları, özellikle gençler tarafından ilgi görüyor.

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