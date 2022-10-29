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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya çapında akıllı telefon satışlarında lider isim belli oldu!

Akıllı telefon satışlarında her geçen gün rekabet büyüyor. Araştırma firması Canalys’ın 2022 raporuna göre Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo ve Vivo marka akıllı telefonların satışlarında zirve yarışını kimin kazandığı belli oldu. Canalys ayrıca dünya çapında akıllı telefon sevkiyatlarının düştüğünü de bildirdi

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  • Dünya çapında akıllı telefon satışlarında lider isim belli oldu! Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo birinci açıklandı!

    AKILLI TELEFON SEVKİYATLARI DÜŞTÜ!

    Uluslararası Pazar araştırma firmaları 2022 yılının akıllı telefon sevkiyat sonuçlarını açıkladı. Firmalar arasında Counterpoint Research, IDC (International Data Corporation) ve Canalys yer alıyor. Rapora göre 2022 yılında akıllı telefon sevkiyatları yüzde 9,7 oranında düşüşe uğradı.
  • Dünya çapında akıllı telefon satışlarında lider isim belli oldu! Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo birinci açıklandı!

    Counterpoint Research’in raporuna göre ise bu düşüş yüzde 12 oranındayken, IDC ve Canalys’da yüzde 9 oranında veriler yayımlandı.
  • Dünya çapında akıllı telefon satışlarında lider isim belli oldu! Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo birinci açıklandı!

    DÜŞÜŞLERE SAVAŞLAR VE ENFLASYON NEDEN OLUYOR

    Tüm bunlara rağmen akıllı telefon satışlarında lider yine şaşırtmadı. Sevkiyatlara yansıyan az talep ve ekonomik belirsizlikler yüzdelerde düşüşe neden oluyor. 

    Ancak her üç firma bu düşüşlerin nedenini dünyada meydana gelen Rusya – Ukrayna savaşı, Çin – ABD gerilimi, artan enflasyon ve ulusal para birimlerinin düşmesine bağladı.
  • Dünya çapında akıllı telefon satışlarında lider isim belli oldu! Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo birinci açıklandı!

    TEK BÜYÜYEN FİRMA APPLE OLDU!

    OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) performansına göre Apple bu yıl yüzde 2’lik büyüme kat eden tek şirket oldu. Teknoloji devi Apple, 51,9 milyon sevkiyatla yüzde 17 pazar payına sahip oldu.

     

     
  • Dünya çapında akıllı telefon satışlarında lider isim belli oldu! Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo birinci açıklandı!

    SAMSUNG ZİRVEYE EŞLİK ETTİ ANCAK DÜŞÜŞ GÖSTERDİ!

    Samsung ise 64 milyon satış ile yüzde 21 pay ile üçüncü çeyrek pazarına liderlik etti, ancak bu yıl geçen senekine göre yüzde 8 düşüş gösterdi.
  • Dünya çapında akıllı telefon satışlarında lider isim belli oldu! Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo birinci açıklandı!

    XİAOMİ 8.6 ORANINDA GERİLEDİ

    Xiaomi ise yüzde 13,4 pay ve 40,5 milyon sevkiyatla üçüncü sıraya yerleşti ve bu yıl yüzde 8,6 oranında düşüş gösterdi.
  • Dünya çapında akıllı telefon satışlarında lider isim belli oldu! Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo birinci açıklandı!

    VİVO VE OPPO 4. SIRADA

    Vivo ve Oppo marka telefonlar ise yüzde 25,9 milyon satış yaptı ve yine yüzde 8,6 akıllı telefon sevkiyatıyla dördüncü sıraya yerleştiler. Her iki şirket bu yıl yüzde 26,3’lük düşüşle karşı karşıya kaldı.

    Apple bir kez daha zirveye yerleşerek düşüşe rağmen yüzde 8’lik artış gösterdi

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