DÜŞÜŞLERE SAVAŞLAR VE ENFLASYON NEDEN OLUYOR

Tüm bunlara rağmen akıllı telefon satışlarında lider yine şaşırtmadı. Sevkiyatlara yansıyan az talep ve ekonomik belirsizlikler yüzdelerde düşüşe neden oluyor.

Ancak her üç firma bu düşüşlerin nedenini dünyada meydana gelen Rusya – Ukrayna savaşı, Çin – ABD gerilimi, artan enflasyon ve ulusal para birimlerinin düşmesine bağladı.