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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası finalinde en çok oynayan ülke şaşırttı

        Dünya Kupası finalinde en çok oynayan ülke şaşırttı

        Brezilya mı, Arjantin mi? Dünya Kupası finaline en çok çıkan ülke ikisi de değil. Cevap, aynı zamanda en çok final kaybeden takım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 01:07 Güncelleme:
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        Dünya Kupası finaline en çok çıkan ülke

        Soruyu sorduğunuzda akla ilk Brezilya gelir, hemen ardından Arjantin. Beş kupasıyla Brezilya, son iki turnuvanın da galibi Arjantin; finalin müdavimi sanki onlar olmalı. Oysa Dünya Kupası tarihinde finale en çok çıkan ülke Almanya. Tam sekiz kez sahaya çıktı ve Guinness World Records bu rekoru resmen Almanya adına yazdı.

        İşin şaşırtıcı tarafı sadece bu değil. Almanya aynı listede ikinci bir rekorun da sahibi.

        Sekiz final, dördü zafer dördü hüsran

        Almanya sekiz finalin dördünü kazandı: 1954, 1974, 1990 ve 2014. Geri kalan dördünü ise kaybetti. Yani en çok finale çıkan ülke, aynı zamanda en çok final kaybeden ülke. Kupasını kaldıramadan sahadan dönme sayısında da kimse onu geçemiyor.

        Tablo bu paradoksu net gösteriyor:

        | Yıl | Rakip | Sonuç |

        |---|---|---|

        | 1954 | Macaristan | Kazandı |

        | 1966 | İngiltere | Kaybetti |

        | 1974 | Hollanda | Kazandı |

        | 1982 | İtalya | Kaybetti |

        | 1986 | Arjantin | Kaybetti |

        | 1990 | Arjantin | Kazandı |

        | 2002 | Brezilya | Kaybetti |

        | 2014 | Arjantin | Kazandı |

        İki isim dikkat çekiyor. 1986'da Arjantin'e kaybeden Almanya, dört yıl sonra aynı rakibi yenerek rövanşı aldı. 2014'te kupayı yine Arjantin'i devirerek kaldırdı. Brezilya ise yalnızca 2002'de karşısına çıktı, o final de Almanya'nın hüsranıyla bitti.

        Brezilya beş kupa aldı ama finale daha az çıktı

        Brezilya beş şampiyonlukla zirvede ve kupa sayısında Almanya'nın iki katına yakın. Buna rağmen finale çıkma sıklığında geride. Brezilya yedi final oynadı, beşini kazandı. Arjantin altı finalin üçünü, İtalya yine altı finalin dördünü kazandı.

        Almanya'yı öne taşıyan da bu istikrar. Kupayı her seferinde kaldıramadı, ama finale ulaşmayı neredeyse alışkanlık haline getirdi. Rekorun gölgede kalmasının sebebi de burada, çünkü akıllarda kalan kupa sayısı oluyor, finale çıkma serisi değil.

        Batı Almanya da sayılıyor mu

        Sayılıyor. İlk altı final Batı Almanya adıyla oynandı, son ikisi 2002 ve 2014'te birleşik Almanya olarak. FIFA istatistikleri ikisini tek bir süreklilik olarak kabul ediyor, dolayısıyla sekiz finalin tamamı aynı ülkenin hanesine yazılıyor.

        Rekortmen bu yaz yine sahada

        2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde başladı. Almanya turnuvada, grup aşamasını geçmeye çalışıyor. Dokuzuncu finalini görüp göremeyeceği belirsiz, ama sekiz finallik rekoru bu turnuvada kırılması imkânsıza yakın bir rakam olarak duruyor. Brezilya'nın yedi finali en yakın takip, o da bu yaz şampiyonluğa oynayan adaylardan.

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