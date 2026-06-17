Milli takımda iletişim stratejisi yanlış mıydı? 6 bin liraya makarna olur mu? Trüf mantarı mı, fahiş fiyat mı? Birleşik Krallık'ta şiddet dalgası. Belfast saldırısı göçmen karşıtı nefrete dönüştü. Birleşik Krallık'ta ırkçılık tırmanıyor. Dezenformasyon nasıl sosyal medyadan sokağa taştı? Ben'ce Kadi... Daha Fazla Göster

Milli takımda iletişim stratejisi yanlış mıydı? 6 bin liraya makarna olur mu? Trüf mantarı mı, fahiş fiyat mı? Birleşik Krallık'ta şiddet dalgası. Belfast saldırısı göçmen karşıtı nefrete dönüştü. Birleşik Krallık'ta ırkçılık tırmanıyor. Dezenformasyon nasıl sosyal medyadan sokağa taştı? Ben'ce Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler sunumuyla Habertürk'te! Daha Az Göster