Dünya'nın ilk 3’e katlanan telefonu tanıtıldı

Akıllı telefon dünyası her geçen gün yeniliklere sahne olurken, gelişen teknoloji katlanır telefonların da bambaşka tasarımlarla karşımıza çıkmasını sağlıyor. Huawei Mate XT Ultimate Design, ekranını sadece ikiye değil, üçe katlayarak sektörde bir ilki gerçekleştiriyor.

Kullanıcılar, cihazın ekranını üç farklı şekilde katlayarak, farklı kullanım modlarına kolaylıkla geçiş yapabiliyor. Bu katlama teknolojisi, cihazın taşıma kolaylığını artırırken, büyük bir ekran deneyimi arayan kullanıcılar için de ideal bir çözüm sunuyor. Üç katlı ekran, kullanıcıların çoklu görev yapma imkanlarını genişletirken, cihazı hem taşınabilir bir tablet hem de akıllı telefon olarak kullanabilmelerini sağlıyor.

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3 FARKLI EKRAN KULLANMA İMKANI

Mate XT Ultimate Design’ın OLED ekranı, tek, çift ve üçlü kullanımlarda sırasıyla 6,4, 7,9 ve 10,2 inç oluyor. 3K çözünürlüğündeki ekran tamamen açıldığında, 16:11 altın oran ölçülerine gelerek hem medya tüketimi hem de verimlilik konularında mükemmel değerleri sunuyor. 10 bit renk derinliği ile 1 milyardan fazla renk görüntüleyebilen ekran P3 renk gamutunu da destekliyor.

Bu cihaz, yüksek hızlı işlemci, uzun ömürlü batarya ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekranın üçe katlanabilmesi, performanstan taviz vermeden kullanıcıya üst düzey bir deneyim sunuyor. Oyun oynarken ya da medya izlerken, kullanıcılar akıcı ve hızlı bir deneyim yaşarken, aynı zamanda çoklu görevlerde cihazın güçlü performansı sayesinde kesintisiz bir kullanım elde ediyorlar.