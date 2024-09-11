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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Dünya'nın ilk 3’e katlanan telefonu tanıtıldı - Huawei Mate XT - Teknoloji Haberleri

        Dünya'nın ilk 3’e katlanan telefonu tanıtıldı

        Huawei Mate XT Ultimate Design, yepyeni üçe katlanabilme özelliğiyle teknoloji severlerin beğenisine sunuldu. Ekranın üçe katlanması, mobil cihazlar arasında bir dönüm noktası olarak kabul edilirken, bu yeni modelin sunduğu benzersiz teknolojik imkanlar geleceğin akıllı telefon trendlerinin de değişmesine sebep olabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 12:17 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:17
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        Dünya'nın ilk 3'e katlanan telefonu
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        Akıllı telefon dünyası her geçen gün yeniliklere sahne olurken, gelişen teknoloji katlanır telefonların da bambaşka tasarımlarla karşımıza çıkmasını sağlıyor. Huawei Mate XT Ultimate Design, ekranını sadece ikiye değil, üçe katlayarak sektörde bir ilki gerçekleştiriyor.

        Kullanıcılar, cihazın ekranını üç farklı şekilde katlayarak, farklı kullanım modlarına kolaylıkla geçiş yapabiliyor. Bu katlama teknolojisi, cihazın taşıma kolaylığını artırırken, büyük bir ekran deneyimi arayan kullanıcılar için de ideal bir çözüm sunuyor. Üç katlı ekran, kullanıcıların çoklu görev yapma imkanlarını genişletirken, cihazı hem taşınabilir bir tablet hem de akıllı telefon olarak kullanabilmelerini sağlıyor.

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        3 FARKLI EKRAN KULLANMA İMKANI

        Mate XT Ultimate Design’ın OLED ekranı, tek, çift ve üçlü kullanımlarda sırasıyla 6,4, 7,9 ve 10,2 inç oluyor. 3K çözünürlüğündeki ekran tamamen açıldığında, 16:11 altın oran ölçülerine gelerek hem medya tüketimi hem de verimlilik konularında mükemmel değerleri sunuyor. 10 bit renk derinliği ile 1 milyardan fazla renk görüntüleyebilen ekran P3 renk gamutunu da destekliyor.

        Bu cihaz, yüksek hızlı işlemci, uzun ömürlü batarya ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekranın üçe katlanabilmesi, performanstan taviz vermeden kullanıcıya üst düzey bir deneyim sunuyor. Oyun oynarken ya da medya izlerken, kullanıcılar akıcı ve hızlı bir deneyim yaşarken, aynı zamanda çoklu görevlerde cihazın güçlü performansı sayesinde kesintisiz bir kullanım elde ediyorlar.

        YÜKSEK PİL KAPASİTESİ VE GÜÇ

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        Cihaz, 16 GB RAM ile gelirken, depolamasında da 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri sunuluyor. Bu kadar güçlü ve ekran alanı çok yüksek bir telefonda doğal olarak çok güçlü bir pil kullanılıyor. 5.600 mAh kapasitesindeki pil maksimum 66 W (11V/6A) süper hızlı şarjı destekler, 10V/4A veya 10V/2,25A veya 4,5V/5A veya 5V/4,5A süper hızlı şarj ile uyumludur, 9V/2A hızlı şarj ile uyumludur ve 5 W kablolu ters şarjı destekliyor. Ayrıca 50W'a kadar Huawei Kablosuz Süper Hızlı Şarjı ve 7,5W kablosuz ters şarjı destekleniyor.

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        Üç katlı ekranın sağladığı avantajlar, kamera kullanımı sırasında da kendini gösteriyor. Kullanıcılar, farklı açılardan çekim yaparken, geniş ekranın sunduğu esneklikten faydalanabiliyorlar. Bu sayede, fotoğraf ve video çekiminde daha geniş bir perspektife sahip olabiliyor, yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyorlar. Mate XT Ultimate Design üzerinde 50 megapiksel ultra optik değişken kamera (F1.4~F4.0 diyafram açıklığı, OIS optik görüntü sabitleme) ile birlikte çalışan 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera (F2.2 diyafram açıklığı) ve 12 megapiksel periskop telefoto kamera (F3.4 diyafram açıklığı, OIS optik görüntü sabitleme) mevcut. 5,5x optik yakınlaştırma (lens odak uzaklığı eşdeğeri 24 mm, 13 mm, 125 mm'dir) ve 50x dijital yakınlaştırmayı destekliyor.

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