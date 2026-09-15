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        Haberler Dünya AB: Litvanya ve Danimarka'daki münferit olaylar değil, Rusya'nın kışkırtıcı politikasının parçası

        AB: Litvanya ve Danimarka'daki münferit olaylar değil, Rusya'nın kışkırtıcı politikasının parçası

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Litvanya hava sahasında düşürülen insansız hava aracı (İHA) ve Danimarka'ya ait askeri helikoptere Rus fırkateyninden işaret fişeği atılmasının münferit olaylar olmadığını, bunların Rusya'nın genel saldırganlık ve kışkırtıcı politikasının parçası olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 17:00 Güncelleme:
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        AB: Rusya genel bir saldırı politikası güdüyor

        Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

        "Avrupa bir kez daha Rusya'nın sorumsuz ve tehlikeli davranışlarıyla güne başladı." ifadelerini kullanan von der Leyen, bunların münferit olaylar olmadığını belirtti.

        Von der Leyen, "Bunlar, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik daha geniş kapsamlı saldırganlık ve provokasyon politikasının bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        AB'nin NATO'yla birlikte kolektif caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirdiğini vurgulayan von der Leyen, aynı zamanda Rusya üzerindeki baskıyı da artırdıklarını ifade etti.

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        Danimarka Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerine ait askeri helikoptere uluslararası sularda Rus fırkateyninden işaret fişeği atıldığını açıklamıştı.

        Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkenin hava sahasına giren İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

        İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da İHA'nın, Litvanya'da görev yapan İtalyan Hava Kuvvetlerine ait 2 Eurofighter F2000 savaş uçağı tarafından NATO'nun operasyonel prosedürleri çerçevesinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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