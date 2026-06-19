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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump: İran'ı askeri açıdan mağlup ettik | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: İran'ı askeri açıdan mağlup ettik

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir "sınırının olmadığını" savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 06:31 Güncelleme:
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        "İran'ı askeri açıdan mağlup ettik"
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        ABD Başkanı Trump, Amerikan Axios haber portalına verdiği röportajda İran ile mutabakatın ardından siyasi gücünü değerlendirdi.

        Trump, İran savaşının ardından başkan olarak güç kullanma yetkisinin sınırları hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Bir sınırı yok. Bu yönde bir ders almadım. Sınırların olduğunu biliyorum, ama burada sınır yok" değerlendirmesini yaptı.

        "ABD ORDUSU EN GÜÇLÜ ORDU"

        AA'nın aktardığı habere göre, İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu savunan Trump, "Başka kim böyle bir abluka uygulayabilirdi ki? Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım. Bazıları denedi. Başaramadılar." şeklinde konuştu.

        ABD-İran mutabakat zaptının başlangıçta Tahran’dan istediği "koşulsuz teslimiyet" anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise Trump, "Muhtemelen gerçekten de koşulsuz bir teslimiyet oldu." diye yanıt verdi.

        ABD Kongresindeki Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler, başkanın İran'a karşı askeri bir eyleme geçme yetkisine tek başına sahip olmadığını ve Kongre onayına tabi olması gerektiğini savunuyordu.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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