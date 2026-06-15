Beyaz Saray'da bir ilk: Trump'ın doğum gününde UFC karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı
ABD tarihinde ilk kez Beyaz Saray, Ultimate Fighting Championship (UFC) karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı. ABD Bağımsızlık Bildirgesinin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik, Başkan Trump'ın 80'inci doğum gününe denk geldi
ABD Bağımsızlık Bildirgesinin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde Beyaz Saray'ın bahçesinde Ultimate Fighting Championship (UFC) maçı yapıldı.
Beyaz Saray'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı etkinlik, ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. doğum gününe denk geldi.
Başkan Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve üst düzey yetkililer etkinlikte hazır bulundu. Güney Çayırı binlerce davetliyle dolarken, katılımcılar arasında askerler de yer aldı.
Trump, dövüşleri Beyaz Saray’a taşımak için yaklaşık bir yıldır girişimde bulunuyordu. UFC yöneticisi Dana White ise Trump'ın uzun süredir yakın arkadaşı. İkili etkinliğin başında birlikte balkona çıktı ve kalabalıktan “Mutlu yıllar” tezahüratı yükseldi; bu sözler alkışlarla karşılandı.
Beyaz Saray’ın çevresindeki sokaklardan görünen manzara, yıldızlı-çizgili dev bir kurulumla değiştirildi. Yaklaşık 28 metre aşan bu yapı, UFC kafesini çevreledi. Trump, “Claw” adı verilen bu yapının dövüşlerin ardından kaldırılacağını söyledi.