Beyaz Saray'da bir ilk: Trump'ın doğum gününde UFC karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı

Trump, dövüşleri Beyaz Saray’a taşımak için yaklaşık bir yıldır girişimde bulunuyordu. UFC yöneticisi Dana White ise Trump'ın uzun süredir yakın arkadaşı. İkili etkinliğin başında birlikte balkona çıktı ve kalabalıktan “Mutlu yıllar” tezahüratı yükseldi; bu sözler alkışlarla karşılandı.