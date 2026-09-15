Fransa'da zam isteyen polisler Paris'te eylem yaptı

Fransa'nın önde gelen polis sendikası Alliance Police Nationale, hükümetle emniyet birimlerine ayrılan bütçe konusunda yaşadığı anlaşmazlığın ardından polisleri eyleme çağırdı.

Sendikanın çağrısıyla ülkenin farklı noktalarından harekete geçen binlerce polis Paris'te bir araya geldi.

Polisler, Şanzelize Caddesi'nden başlayan yürüyüşlerini Ulusal Meclis binasına doğru sürdürdü.

Hükümeti protesto eden polislerin üzerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzünün bulunduğu maskeler​​​​​​​ taktığı ve pankartlar açtığı görüldü.

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Polisler görev primlerinin ve tazminatlarının artırılmasının yanı sıra çalışma koşullarının da iyileştirilmesini talep etti.

Polislerin yürüyüşüne katılanlar arasında 2027'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan ve eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da yer aldı.

Polis sendikası, İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile 4 Eylül'de yaptığı polislere ek ödenek sağlanmasına ilişkin görüşmelerde istediği yanıtı alamamıştı.