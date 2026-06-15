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        Haberler Dünya İran: ABD mutabakatın uygulanmasından sorumlu, İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurulmalı | Dış Haberler

        İran: ABD mutabakatın uygulanmasından sorumlu, İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurulmalı

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD-İran hattında varılan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini söyledi. Arakçi ayrıca, bölgede istikrar ile güvenliğin tesisine yönelik çabalarından dolayı Irak ve Mısır'a teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        İran: İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurulmalı

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile varılan mutabakatın ardından Washington yönetiminin anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olduğunu belirterek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğini söyledi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arakçi, Iraklı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, ABD ile yürütülen mutabakat süreci ve içeriği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Arakçi, mutabakatın uygulanması konusunda ABD'nin sorumluluğuna dikkati çekerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı.

        Bölgesel gelişmelerde yakın istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Arakçi, barış ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Arakçi ayrıca, ateşkesin sağlanması, gerilimin azaltılması ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesisine yönelik çabalarından dolayı Irak ve Mısır'a teşekkür etti.

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