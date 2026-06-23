İsrailli eski başbakan Bennett, İsrail'in Starlink sistemlerini İran'a kaçak yollarla soktuğunu söyledi

2021-2022 yıllarında başbakanlık yapan Naftali Bennett, Kudüs'teki JNS Uluslararası Politika Zirvesi'nde dinleyicilere yaptığı konuşmada, "internet ve sosyal ağların sürekliliğini sağlayacak on binlerce Starlink alıcısının edinilmesi ve İran'a gizlice sokulması sürecini" kendisinin başlattığını söyledi.

Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait olan Starlink, uydu internet bağlantısı sağlıyor. İran daha önce İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni, güvenliğini sarsmak amacıyla ülkeye bu cihazları gizlice sokmakla suçlamıştı. Starlink'in İran'da faaliyet göstermek için lisansı bulunmuyor ancak Musk daha önce hizmetin orada aktif olduğunu açıklamıştı.

Bennett, cihazların protestocuların koordinasyon sağlamasına ve nihayetinde İran hükümetini devirmesine imkan tanımak amacıyla tasarlandığını ifade etti.

Bennett, "Maalesef mevcut beceriksiz İsrail hükümeti bunu yapmayı bıraktı. Ve protestolar patlak verdiğinde o altyapı orada yoktu" dedi.

İranlı yetkililer, ocak ayında ülke genelinde patlak veren protestolar ve şubat ayı sonunda başlayan ABD-İsrail'in İran'la savaşı da dahil olmak üzere, tüm bu süreçte halkın internete erişimini kesti.

Bennett, göreve geri dönmesi halinde İran hükümetini devirmek amacıyla çalışmalar yapacağını söyledi. Eski başbakan, bunun doğrudan askeri saldırıların gerisinde kalan, ekonomik ve endüstriyel sabotaj gibi saldırıları da içerebileceğini belirtti.