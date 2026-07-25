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        Haberler Dünya İtalya Savunma Bakanı, görevden alınan Ukraynalı mevkidaşı Fedorov'a danışmanlık teklif etti

        İtalya Savunma Bakanı, görevden alınan Ukraynalı mevkidaşı Fedorov'a danışmanlık teklif etti

        İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna'nın yakın zamanda görevden alınan eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'a danışmanlık görevi teklif ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 13:31 Güncelleme:
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        İtalya, görevden alınan Ukraynalı bakana danışmanlık teklif etti

        Crosetto, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, "Görevden alınmasının ertesi günü onu (Fedorov’u) aradım ve 'Ne zaman Roma'ya gelip benimle danışman olarak çalışmak istersin?' dedim." ifadesini kullandı.

        Fedorov'un nasıl tepki verdiğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Crosetto, Fedorov'un "duygulandığını" ve teklifi "saygı ve dostluğun bir göstergesi" olarak gördüğünü belirtti.

        Crosetto, askeri inovasyonun öncüsü olarak nitelendirdiği Fedorov'un savaş alanında oyunun kurallarını tamamen yeniden yazan insanlardan biri olduğunu vurguladı.

        İtalyan Bakan, Fedorov'un önce Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı direnmesine ve ardından yeni teknolojiler aracılığıyla savaş alanı uygulamalarını yeniden şekillendirerek inisiyatifi yeniden ele geçirmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

        Savunma Bakanı ile askeri kanat arasındaki anlaşmazlık

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

        Zelenskiy, aynı akşam Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini bildirmişti.

        Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde 16 Temmuz'da Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.

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