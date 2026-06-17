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        Haberler Dünya Kanada Başbakanı Carney, ABD ile İran arasındaki mutabakatın "ezber bozan" nitelikte olduğunu belirtti | Dış Haberler

        Kanada Başbakanı Carney, ABD ile İran arasındaki mutabakatın "ezber bozan" nitelikte olduğunu belirtti

        Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın 'ezber bozan' nitelikte olduğunu söyledi: "Beklentilerimi aştı, son derece memnunuz."

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Kanada: İran-ABD mutabakatı 'ezber bozan'

        Carney, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi marjında CNN'e yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        ABD ile İran arasında varılan mutabakatı gördüğünü belirten Carney, "Beklentilerimi aştığını söylemeliyim. Varılan anlaşmadan son derece memnunuz." dedi.

        Carney, 60 günlük dönem için ateşkes niteliğinde olan mutabakatın makul bir uzunlukta olduğunu ve düşmanlıkların sona erdirilmesini öngördüğünü kaydederek, "İyi hazırlanmış bir anlaşma. Gerçekten de bunun ezber bozan nitelikte olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusuna da değinen Carney, ülkesinin elinden geldiğince destek vereceğini söyledi.

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        ABD-İran mutabakatı

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

        ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

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