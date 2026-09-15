Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Mekke’de imzalanan anlaşma tarihi bir adımdır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Güler, yaptığı konuşmada Türkiye’nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler ve Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki gelişmeleri yalnızca izleyen bir ülke olmadığını belirten Güler, ülkenin Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlayan önemli bir aktör haline geldiğini söyledi.

Güler, “Bugün Türkiye, yakın coğrafyasındaki gelişmeleri seyreden bir ülke değildir. Aksine ülkemiz Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada barışın ve istikrarın korunmasına katkı sağlayan, dostlarının güven duyduğu, görüşleri sorulan ve pek çok konuda katkısı aranan önemli bir aktördür” dedi.

“MEKKE’DE İMZALADIĞIMIZ ANLAŞMA TARİHİ BİR ADIMDIR”

Türkiye’nin geliştirdiği stratejik iş birliklerine değinen Güler, Mekke’de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’nın önemli bir örnek olduğunu ifade etti.

Güler, “En son Mekke’de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması da geliştirdiğimiz stratejik iş birliklerinin en güncel örneklerinden biri olmuştur” diye konuştu.

Anlaşmanın üç dost ülkenin ortak iradesini ortaya koyduğunu belirten Güler, “Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden, tarihi bir adım niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin caydırıcı gücü, savunma sanayisinde ulaştığı seviye, diplomatik ilişkileri ve stratejik ortaklıklarının ülkenin uluslararası konumunu daha da güçlendirdiğini söyleyen Güler, bu unsurların Türkiye’nin etkisini artırdığını belirtti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ STRATEJİK BİR MAHİYET TAŞIYOR”

Bir ülkenin dışarıdaki gücünün en sağlam dayanaklarından birinin içerideki birlik, huzur ve istikrar olduğunu vurgulayan Güler, milli güvenlik anlayışında sınırların ötesindeki gelişmeler kadar iç cephenin güçlendirilmesine de önem verdiklerini söyledi.

Güler, “Bu nedenle milli güvenliğimizi ele alırken sınırlarımızın ötesindeki gelişmeler kadar, iç cephemizin tahkim edilmesine de büyük önem veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin geleceği açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Güler, bu sürecin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi ve terörü tamamen ülke gündeminden çıkarmayı amaçladığını ifade etti.

Güler, “Esasen başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere ülkemizde bugün tesis edilen güven ve huzur ortamına kolay ulaşılmadığını sizler, geleceğin mülki idare amirleri olarak çok iyi bilmelisiniz” diye konuştu.

Terörle mücadelede elde edilen başarının yıllar süren büyük fedakarlıkların sonucu olduğunu belirten Güler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Güler, “Başta kahraman Mehmetçik’imiz olmak üzere kahraman jandarmamız, kahraman polislerimiz ve güvenlik korucularımız yıllar boyunca teröre karşı büyük mücadeleler vermiş, büyük bedeller ödemişlerdir” ifadelerini kullandı.

Huzur ve güven ortamının arkasında bu fedakarlıkların bulunduğunu vurgulayan Güler, şehitlerin ve gazilerin ortaya koyduğu fedakarlıklarla elde edilen kazanımların korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

“BÖLGEMİZDE HUZUR VE İSTİKRARIN HAKİM OLMASINI ARZU EDİYORUZ”

Mehmetçik’in terörle mücadeledeki rolüne değinen Güler, güvenlik kazanımlarının kalıcı hale getirilmesi, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve terörün tamamen sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Güler, “Fedakarlığın ve kahramanlığın temsilcisi Mehmetçik’imizle ne kadar gurur duysak azdır. Bugün bizlere düşen bu güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmek, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmek, terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır” dedi.

Güler, Gazi Meclis tarafından kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un yürürlüğe girmesiyle Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir eşik aşıldığını söyledi.

Kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarına başladığını belirten Güler, sürecin güvenlikten taviz verilmeden, milletin hassasiyetleri gözetilerek yürütüldüğünü ifade etti.

Terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel boyutunu oluşturan terörsüz bölge hedefi doğrultusunda sınır ötesindeki terör yapılanmalarının da ortadan kaldırılmasının amaçlandığını belirten Güler, bölgede huzur ve istikrarın hakim olmasını istediklerini söyledi.

Güler, “Bu çerçevede Suriye’deki terör yapılanmalarının, silahlı varlıklarının sona erdirilmesi ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi yönündeki gelişmeleri ülkemizin ve bölgemizin güvenliği açısından yakından takip ediyoruz” dedi.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİNE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Terörün etkisinin tamamen ortadan kalkmasıyla sınırların her iki tarafında güven, istikrar, kalkınma ve iş birliği için daha geniş imkanların oluşacağını belirten Güler, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı olmadığını söyledi.

Güler, bu hedefin aynı zamanda bin yıllık kardeşliği güçlendirecek, ülkenin geleceğine yönelik kalkınma ve toplumsal bütünleşme hamlesi olduğunu ifade etti.

Yerel kalkınma imkanlarının daha güçlü şekilde harekete geçirilmesinde mülki idare amirlerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Güler, özellikle terörden uzun yıllar etkilenen bölgelerde görev yapacak kaymakam adaylarının devlet ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Güler, “Özellikle terörden uzun yıllar etkilenen bölgelerimizde görev yapacak arkadaşlarımızın devlet ile vatandaş arasındaki bağı daha da güçlendirmesi ve kamu hizmetlerini en ücra noktaya kadar ulaştırması, Terörsüz Türkiye hedefimizin toplumsal zeminde kökleşmesine hayati katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.