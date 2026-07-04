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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan Başbakanı Şerif'le yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk" dedi. Erdoğan, "Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 17:25 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde resmi tören ile karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif ikili görüşme gerçekleştirdi.

        Yaklaşık 1 saat süren ikili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        İş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Tercihli ticaret hacmimizin kapsamının genişletilmesi hususunda görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bu gün katıldığı iş forumunda münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz.

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        Bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz.

        Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor.

        Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir.

        Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.

        Pakistan ile enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz.

        Pakistan Başbakanı Şerif'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        İki dost olarak Pakistan burada kendi evinde hissetmektedir. Her Pakistanlının kalbinde Türk halkı ve Türkiye aynı şekildedir. Ortak bir geçmiş, kader, çaba sözkonusudur. Her iki modern ülke oluşmadan önce iki halkı birlikte bulunmuştur. Asya alt kıtasındaki Müslümanlar bir arada omuz omuza Türkler ve oradaki Pakistanlılar her zaman birlikte bulunmuştur. Orada önemli bir medeniyetin oluşması konusunda birbirlerine destek olmuşlardır.

        Aynı zamanda bu çerçevede gerçekleşen cömertlik konusu tarih boyunca devam etmiştir. Türk halkı her zaman Pakistan'a zorlu zamanlarda destek olmuştur. Pakistan da çok çok değerli şekilde zorlu zamanlarda destek olmuştur. Bu dayanışma karşılıklı olarak gerçekleşmiştir. Karşılıklı cömertlik Türkiye tarafından çok zorlu şartlarda, depremde, savaşlarda Türk halkı yanımızda olmuştur.

        Sayın Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye önemli dönüşüm gerçekleşti. Kendisi Türkiye'nin ulusal prestijini, kendi bağımsız sesini güçlendirdi. Şu anda Türkiye global anlamda da an etkili ülkelerden biri oldu. Kendisinin bilgeliği ve yol göstericiliği bizim için önemli. Bugün iş forumunda bir araya geldik. Bir iyimserlik ve girişimcilik ruhuna tanık oldum.

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