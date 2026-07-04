Türkan Şoray tatilde
Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray, Bozburun'da görüntülendi
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 16:53 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray, önceki gün Bozburun Adaboğazı’nda objektiflere yansıdı.
Tekne tatili yapan kardeşlerden Nazan Şoray, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Türkan Şoray ise vaktini teknenin arka bölümünde dinlenerek geçirdi.
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81 yaşındaki usta oyuncu, zaman zaman telefonuyla ilgilendi.
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