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        Haberler Magazin Türkan Şoray tatilde

        Türkan Şoray tatilde

        Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray, Bozburun'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        'Sultan' tatilde

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray, önceki gün Bozburun Adaboğazı’nda objektiflere yansıdı.

        Tekne tatili yapan kardeşlerden Nazan Şoray, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        Türkan Şoray ise vaktini teknenin arka bölümünde dinlenerek geçirdi.

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        81 yaşındaki usta oyuncu, zaman zaman telefonuyla ilgilendi.

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        #Türkan Şoray
        #NAZAN ŞORAY
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