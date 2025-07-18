Dünyaca ünlü ultra trailciler Uludağ’da koşacak!

Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da Ekaterina Mityaeva ve Dmitry Mityaev gibi dünyaca ünlü ultra trail koşucularını ağırlayacak.

Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden 2bin 650 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek. Bu sene 18-20 Temmuz tarihlerinde 8. kez düzenlenecek organizasyonda birbirinden önemli isimler mücadele verecek. En rekabetçi dağ ultra maratonu ünvanına sahip Uludağ Premium Ultra Trail’de her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce sporcu unutulmaz bir yarış heyecanı yaşayacak.

Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Uludağ Premium isim sponsorluğunda "Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!" sloganıyla bu sene 8.’si gerçekleştirilecek Ultra Trail, katılımcılarını; UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K’lık 6 ayrı parkurda ağırlayacak.

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Marmara bölgesinin tarihi şehirlerinden biri olan Bursa’da, 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ’da gerçekleşecek yarışta koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğanın içinde yer alacak.

Koşu tutkunlarının vazgeçilmez adresi Uludağ Premium Ultra Trail, bu sene de birçok ülkeden sporcuya ev sahipliği yapacak. 20 ülkeden 2 bin 650 sporcu, Uludağ’ın benzersiz doğasında koşacak. Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra Büyük Britanya, Almanya, İran, Kanada, ABD, Kosova, Rusya, Gürcistan, Fransa, İsviçre, Polonya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Turks ve Caicos Adaları, Cezayir ve İsveç’ten sporcular kürsü mücadelesi verecek.

Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da birbirinden önemli isme ev sahipliği yapacak. Yarışta, Ekaterina Mityaeva ve Dmitry Mityaev gibi ünlü ultra trail koşucuları da yer alacak.

Bir yarış olma özelliğinin yanında katılımcılara eşsiz anlar yaşatan Uludağ Premium Ultra Trail, her yıl olduğu gibi bu yıl da adından söz ettirecek. Birçok etkinlikle beğenileri toplayan yarış, bu sene de unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik kapsamında Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox sahne alacak.