Beyin göçü uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde ilk sıralardaki varlığını koruyor. Türkiye’de olduğu gibi dünyada da tartışılan bir konu olan beyin göçü, en genel hali ile iyi eğitim görmüş yetenekli iş gücünün, gelişmekte olan bir ülkeden, gelişmiş başka bir ülkeye transferi olarak tanımlanıyor.

Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre Türkiye’den her yıl 50 bin öğrenci yurtdışına okumaya gidiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise, 2019 yılında Türkiye’den yurtdışına giden kişi sayısı 330 bin 289'u buluyor.

Rakamlara göre, beyin göçü her ne kadar Türkiye'nin aleyhine gibi görünse de, bu kavramı olumlu bir çerçeveye oturtmayı hedefleyen çalışmalar da yok değil.

Heidrick & Struggles Türkiye ofisinin kurucu ve yönetici ortağı Ayşegül Dicle Aydın'ın ön ayak olduğu bir proje, yurtdışında başarılı olmuş Türkleri tespit ederek, onların başarılarının formülünü ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Ayşegül Dicle Aydın ile, hem iş hayatındaki değişimleri hem de Global Türkler Projesi olarak adlandırılan çalışmanın detaylarını konuştuk.

'TÜRKLERİN FARKINDA DEĞİLLER'

Projenin startının bundan 8 yıl önce verildiğini kaydeden Aydın, dünyadaki başarılı Türkler hakkında yurtdışındaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Aydın, "Yabancı ülkeler kendi ülkelerindeki başarılı Türklerin Türk olduklarının farkında değil. Bu kapsamda, bütün alanlarda başarılı 1000 Türk'ü içeren bir araştırma projesi başlatmak istedik. Sporcu, girişimci, sanatçı, yazar gibi farklı alanlardan başarılı Türkleri belirleyerek, anket uygulaması ile akademik bir çalışma ortaya koymayı planlıyoruz. Sonra da, bu araştırmanın çıktılarını dünyadaki önemli platformlarda paylaşarak, araştırmada yer alan Türklerin başarılarını anlatmak ve onlar hakkındaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Türklerin yurtdışına gitmelerinin tüm ülke için iyi olduğunu vurgulayan Aydın, "Ama gidip geri dönsünler. Hollandalılar, ve İngilizler dünyanın dört bir yanında gidip güzel işler başarıp, sonra kendi ülkelerinde yaşıyorlarsa, aynısını Türklerin de yapmaları teşvik edilmeli. Dünyada önemli şirketlerin üst düzey pozisyonlarında çok sayıda başarılı Türk profesyonel var. Fakat, bu şirketlerin üst düzey yönetimi bu kişilerin Türk olduklarının farkında değil. O kişilerin, yurtdışında deneyim kazanıp buraya dönmeleri önemli" görüşünü savundu.

Aydın, projenin Türkiye'nin yurtdışındaki lobi faaliyetlerine katkı sağlayabileceğini, ayrıca yurtdışındaki Türkler arasındaki bağın da kuvvetlenmesine yol açabileceğini vurguladı.

Türklerin her geçen gün yurtdışında daha kilit pozisyonlara geldiğine dikkat çeken Aydın, "Eskiden Türkler içine kapanıktı, artık yurtdışında daha çok Türk var. Türkler yurtdışındaki şirketlerde daha önemli görevler almaya başladı. Küçücük bir ülke olan Hollandalılar, dünyanın her tarafına gidip artık dünya vatandaşı olmayı becermişler ve kendilerine avantaj sağlamanın yollarını bulmuşlar. İsrail de böyle bir ülke. Yurtdışında birbirlerini çok fazla destekliyorlar. Oralardaki fırsatları neden başkalarına bırakalım" diye konuştu.

NEDEN BAŞARILI OLDUKLARI TESPİT EDİLECEK

Aydın, projede gelinen aşama ve gelecek hedefleri ile ilgili de bilgiler paylaştı.

Projeye bir kaç yıl ara vermek zorunda kaldıklarından bahseden Aydın, "8 yıl önce başladığımızda araştırmaya dahil edeceğimiz Türklerin yaş ortalamasının 37 olduğunu tespit ettik. Bu noktada, projeyi askıya aldık ve beklemeye başladık. 'En önemli rollerdeki Türkler' iddiası ile ortaya çıktığımız için, bu kişilerin kilit pozisyonlara gelmesini bekledik. Gelinen noktada, aralarında Türkiye'ye yatırım yapmış şirketlerin de olduğu kuruluşlardan 18'i projeye sponsor oldu ve 150 bin dolarlık bir kaynak sağlandı" dedi.

Projenin bir kaç fazdan oluştuğunu aktaran Aydın, ilk aşamada dünyadaki en başarılı Türkleri belirleyeceklerini, ikinci fazda ise bir alt yaş grubunu kapsayacak şekilde aynı çalışmayı yapacaklarını açıkladı.

Sonrasında ise, başarılı Türklerin demografik ve teknik özelliklerini belirlemeye yönelik bir yetkinlik haritası ortaya çıkaracaklarını kaydeden Aydın, bu anket ile Türklerin neden başarılı olduğunu tespit etmeye çalışacaklarının altını çizdi.

'EĞİTİM PROGRAMINA DÖNÜŞEBİLİR'

Aydın, dünyada bunun gibi bir araştırma bulamadıklarını da anlatarak, "Bu anlamda bir ilk olacak gibi görünüyor. Çok başarılı kadın ve erkek Türklerin neden başarılı olduklarını ortaya koyacağımız için elimizde bir başarı şablonu olacak. Bu şablonu üniversiteler ile paylaşarak genç neslin eğitiminde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Hangi üniversite isterse, yada bir üniversite konsorsiyumu şeklinde birleşik bir yapı ile paylaşarak, bir mentorluk programının başlatılabileceğini umuyoruz. En başarılı öğrencilerin bu rol model eğitiminden geçmesi sağlanırsa çok faydalı olabilir" dedi.

Çalışmanın ilerleyen safhalarında, proje kapsamında belirlenecek isimlerin de mentorluk programlarında birikimlerini paylaşabileceklerini söyleyen Aydın, "Yurtdışındaki başarılı Türklerin hem kamu hem de özel şirketlere danışma kurulu üyesi olmaları teşvik edilirse faydalı sonuçlar ortaya çıkabilir" ifadesini kullandı.

Aydın, projede kamuoyunun tanımadığı isimleri ortaya çıkaracaklarını da belirterek, "Projenin amacı, medyatik olmayan, daha önce beyin avcıları ile temasta olmayan, sadece işleri ile uğraşmış başarılı isimleri tespit etmek. Tek başına tanınmış isimlere gidip anket yapmayı istemiyoruz. Kamuoyu tarafından tanınmayan başarılı Türkleri tespit etmek için çalışıyoruz. Bu projeyi maddi kazanç için yapmıyoruz, sonuçları hakkıyla değerlendirebilecek her kurum ile paylaşmaya hazırız. Anket çalışmamızı liderlik kavramları üzerinde hazırlıyoruz. Yüzde 80'i tamamlandı. Hedef 1000 kişide tutabilmek. Fakat, bazı isimlere haksızlık ettiğimizi düşünürsek bunu artırabiliriz" diye konuştu.

'UMDUĞUNU BULAMAYIP DÖNMEK İSTEYEN ÇOK KİŞİ VAR'

Heidrick & Struggles Türkiye yönetici ortağı Ayşegül Dicle Aydın, kimlerin daha çok yurtdışında gitmek istedikleri ve liderlik kavramları üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Çoğunlukla genç kesimin soluğu yurt dışında almak için çabaladığını kaydeden Aydın, "Türkiye'de çalışırken iyi bir noktaya gelen kişiler kendi ülkesini çoğunlukla bırakmak istemiyor, bunu gözlemliyoruz. Hayat standardı anlamında tatmin olanlar gitmiyor. Fakat, daha genç kitlede durum farklı. Biraz bilinçli, biraz bilinçsiz yurt dışına çıkmak için çırpınıyorlar. Çünkü, ekonomik fırsatlar Türkiye'de 10 yıl öncesine göre daha dar. Covid-19 sebebiyle yatırımlarda azalma var. Türkiye'de rekabet çok yoğun öngörüsü ile yurtdışında şansını denemek isteyen bir genç nüfus var" dedi.

Aydın, yurtdışına giden kesim içinde dönmek isteyenlerin sayısındaki artışa da işaret ederek, "Gidip de umduğunu bulamayan ve dönmek için çabalayan çok sayıda Türk var. Bu kişilerin sayısı git gide artıyor. Sadece kariyer anlamında umduğunu bulamama değil, duygusal anlamda ailesini ve sevdiklerini özleyip de dönmek isteyen çok insan var" bilgisini verdi.

'DEĞİŞİMİ KUCAKLAYABİLENLER LİDER OLUYOR'

Ayşegül Dicle Aydın, Heidrick & Struggles'ın uzmanlık alanlarından biri olan 'liderlik' kavramının geçirdiği dönüşüm üzerine ise, günümüz liderlerinde esneklik özelliğinin arandığının altını çizdi.

Aydın, 70 yıl önce beyin avcısı şirketi olarak ABD'de faaliyete başlayan Heidrick & Struggles'ın günümüzde liderlik danışmanı olarak hizmet verdiğini kaydederek, şirketlerin rakipleri karşısında lider pozisyonu alması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bundan 20 yıl öncesine kadar iyi eğitim almış, çok çalışan insanların lider pozisyonlara gelebildiği vurgulayan Aydın, "Fakat son yıllarda işler değişti. Artık değişimi kucaklayabilen insanlar lider olabiliyor. Liderler eskiden vizyon ve strateji kurgulayabilen, şirketi kalifiye ekip ile ileriye taşıyabilen kişiydi. Şimdi ise her şeyden çok esneklik, adaptasyon kapasitesi ve çeviklik en önemli nitelikler" dedi.