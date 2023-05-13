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Dünyanın en güzel kızı bakın şimdi ne yapıyor!

2017 yılında 'dünyanın en güzel kızı' ilan edilen Anastasiya Knyazeva büyüdü. Mavi gözleri, uzun kahverengi saçlarıyla sosyal medyada ilgi gören Knyazeva, bakın şimdi ne yapıyor...

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  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    Anastasiya Knyazeva 2017 yılında 'dünyanın en güzel kızı' ilan edilmişti. Magazin basını onu bir sonraki 'Irina Shayk' olarak adlandırdı ve Fransız Vogue'da yer alan en genç model oldu.

     
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    Mavi gözleri, uzun kahverengi saçları, melek yüzü ve karizmasıyla pek çok insanın gönlünü fetheden küçük kız büyüdü ve ailesine göre yaşıtları gibi normal bir çocukluk yaşıyor. 
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    Anastasiya modellik kariyerine henüz 2.5 yaşındayken başladı. 4 yaşına geldiğinde oldukça ünlü oldu. Birçok marka kamera karşısında doğal davranması nedeniyle kendisine hayran kaldı.
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    2015 yılında Anastasiya'nın annesi Anna Instagram hesabı oluşturdu ve kızının fotoğraflarını paylaşmaya başladı. 
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    2017 yılında The Daily Mail 6 yaşındaki Anastasiya'yı 'dünyanın en güzel kızı' ilan etti. Bu unvan aynı zamanda Fransız model Thylane Blondeau'ya aitti. 
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    Anastasiya 2018 yılında 'dünyanın en güzel çocukları' listesinde 5. sırada yer aldı. Minik model, pek çok markayla sözleşme yaptı. 
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    Instagram'da 1.1 milyon aboneye ulaşan 2011 doğumlu Knyazeva şimdi ne yapıyor dersiniz?
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    Tüm bu ilgiye rağmen Anastasiya hala normal bir hayat yaşıyor. Ailesi onu bir divaya dönüştürmemek ve sıradan bir çocuk olarak yetiştirmek için uğraşıyor.
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    Devlet okuluna gidiyor ve ne kadar popüler olduğunu anlamıyor. Annesi, farklı okul gruplarından çocukların kızıyla tanışmak istemelerine şaşırdığını söylüyor.

     
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    Anastasiya modellik ve okul hayatı arasında sağlıklı bir denge kurmaya çalışıyor. İngilizce ve dans dersleri alıyor ve en büyük tutkularından biri şarkı söylemek. Şu anda, büyüdüğünde pasta şefi ya da veteriner olmak istiyor.

     
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    Anastasiya'nın ailesinin moda ya da modellik sektörüyle herhangi bir bağlantısı yok. Annesi bir ekonomist ve babası otomobil endüstrisinde çalışıyor.

     
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    Yine de Anastasiya'nın kariyerinin gelişmesi için mümkün olan her şeyi yapıyorlar. 

     
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    İşte 'dünyanın en güzel kızı' olaran anılan Anastasiya Knyazeva'dan kareler...
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

    *Haberin görselleri Anastasiya Knyazeva'nın Instagram hesabından alınmıştır.
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!
  • 'Dünyanın en güzel kızı' olarak biliniyordu... Bakın şimdi ne yapıyor!

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