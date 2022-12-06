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Dünyanın en pahalı eti olan Wagyu etini bu kadar "özel" yapan 5 sebep! Japonlar'ın ilginç taktiği

Sadece Japonya'nın Wagyu bölgesinde yetiştirilen sığırlardan elde edilen Wagyu eti, pahalılığı ile meşhur. Japonlar, bu özel eti elde etmek için sığırları çok aşamalı ve zahmetli işlemlerden geçiriyor.

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  • Dünyanın en pahalı eti olan Wagyu etini bu kadar "özel" yapan 5 sebep! Japonlar'ın ilginç taktiği

    Japonya tarafından tüm dünyaya satılan ve Wagyu bölgesinde yetişen sığırlardan elde edilen bir et türü olan Wagyu etine Kobe eti de deniyor.
  • Dünyanın en pahalı eti olan Wagyu etini bu kadar "özel" yapan 5 sebep! Japonlar'ın ilginç taktiği

    Japonya'da yetişen sığırlar özel olarak Wagyu bölgesinde yetiştiriliyor çünkü bölgenin ot yapısı çok iyi.

    Bu yüzden burada yetiştirilen sığırların, başka bir bölgeye gitmesi kesinlikle yasak.
  • Dünyanın en pahalı eti olan Wagyu etini bu kadar "özel" yapan 5 sebep! Japonlar'ın ilginç taktiği

    Sığırlar, 2.5 sene hiç kıpırmadan karanlık ve dar bir alanda besleniyor. Günde üç kere yemek verilen sığırlara aynı zamanda 20 litreye yakın arpa suyu içiriliyor.
  • Dünyanın en pahalı eti olan Wagyu etini bu kadar "özel" yapan 5 sebep! Japonlar'ın ilginç taktiği

    Hareket etmeyen hayvanlarda kas dokusu gelişmediğinden, yedikleri her şey yağa dönüşüyor. 
  • Dünyanın en pahalı eti olan Wagyu etini bu kadar "özel" yapan 5 sebep! Japonlar'ın ilginç taktiği

    Normal bir et yapısında; yağ dokusu, kasları çevreler ancak bu sığırlara yemekten sonra uygulanan özel bir masaj sayesinde bunun önüne geçiliyor.
  • Dünyanın en pahalı eti olan Wagyu etini bu kadar "özel" yapan 5 sebep! Japonlar'ın ilginç taktiği

    Bu masajla, yağ dokusu etin içine gönderiliyor. Kaslara karışan yağ dokusu, eti daha lezzetli bir hale getiriyor.

    Kobe etinin labirent gibi gözükmesinin sebebi de tam olarak bu. 
  • Dünyanın en pahalı eti olan Wagyu etini bu kadar "özel" yapan 5 sebep! Japonlar'ın ilginç taktiği

    Japonya, Kobe etini yılda 30 ton üretiyor ve taklitlerden kaçınmak için kurulan Kobe Eti Derneği, her sene etin ihraç edildiği ülkeleri resmi sayfasında yayınlıyor.
  • Dünyanın en pahalı eti olan Wagyu etini bu kadar "özel" yapan 5 sebep! Japonlar'ın ilginç taktiği

    Kobe etinin bir porsiyonu 423 dolara (7.884 TL) satılıyor.

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