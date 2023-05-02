Partizan Real Madrid maçı için beklenen tarih geldi çattı. THY EuroLeague'de günün sonucu en çok merak edilen zorlu mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Partizan, evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. İşte, Partizan Real Madrid basketbol karşılaşmasına dair tüm ayrıntılar...