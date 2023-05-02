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Dünyanın gözü bu maçta: Partizan Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de play-off heyecanı bu akşam 3. maçlarla devam ediyor. Normal sezonu 6. sırada bitiren Partizan ile 3. sırada tamamlayan Real Madrid, bugün seride 3. kez karşı karşıya geliyor. İlk 2 maçı deplasmanda kazanarak büyük bir başarıya imza atan Partizan, zorlu mücadeleyi kazanması halinde adını Final Four'a yazdıran taraf olacak. İşte, Partizan Real Madrid basketbol maçına dair bilgiler...

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  • Dünyanın gözü bu maçta: Partizan Real Madrid basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Partizan Real Madrid maçı için beklenen tarih geldi çattı. THY EuroLeague'de günün sonucu en çok merak edilen zorlu mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Partizan, evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. İşte, Partizan Real Madrid basketbol karşılaşmasına dair tüm ayrıntılar...
  • Dünyanın gözü bu maçta: Partizan Real Madrid basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    PARTIZAN REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

    Partizan Real Madrid maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.
  • Dünyanın gözü bu maçta: Partizan Real Madrid basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    PARTIZAN REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

    Partizan Real Madrid karşılaşması S-Sport'tan canlı yayınlanacak.
  • Dünyanın gözü bu maçta: Partizan Real Madrid basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    PARTIZAN REAL MADRID MAÇLARI SKORLARI

    25 Nisan 2023: Real Madrid 87-89 Partizan

    27 Nisan 2023: Real Madrid 80-95 Partizan

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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