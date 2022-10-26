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Dünyayla Benim Aramda final mi yaptı, 2. sezon olacak mı?

Popüler dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisi 8. bölümüyle bugün yayınlandı. Birinci sezonun son bölümü olduğu bilinen dizinin final yapıp yapmadığı araştırılıyor. Dizi severler "Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

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  • Dünyayla Benim Aramda final mi yaptı? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak?

    Disney Plus'ın ilk Türkiye yapımlarından biri olan Dünyayla Benim Aramda dizisi yeni bölümleriyle her hafta çarşamba günü yayınlanıyordu. Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde ise Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy yer alıyor. İşte Dünyayla Benim Aramda dizisinin ikinci sezonuna dair merak edilenler...
  • Dünyayla Benim Aramda final mi yaptı? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak?

    DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

    Dünyayla Benim Aramda dizisinin 8. bölümü 26 Ekim Çarşamba günü yayınlandı. Dizi 8. bölümü bu sezonun finali olacak.
  • Dünyayla Benim Aramda final mi yaptı? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak?

    DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 2. SEZON NE ZAMAN?

    Dünyayla Benim Aramda dizisinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği ya da ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. 
  • Dünyayla Benim Aramda final mi yaptı? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak?

    DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU

    Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor. 

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