Disney Plus'ın ilk Türkiye yapımlarından biri olan Dünyayla Benim Aramda dizisi yeni bölümleriyle her hafta çarşamba günü yayınlanıyordu. Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde ise Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy yer alıyor. İşte Dünyayla Benim Aramda dizisinin ikinci sezonuna dair merak edilenler...