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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'na teşekkür! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'na teşekkür!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisini hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür eti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 00:04 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:04
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        Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür!
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kısa süre önce operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, bu ziyaret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

        Başkan Dursun Özbek'in paylaştığı teşekkür mesajı şu şekilde:

        Geçirdiğim operasyon süresince göstermiş oldukları ilgi, destek ve iyi dileklerle yanımda olan tüm dostlarıma, Galatasaray camiasına ve kıymetli vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

        Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, telefonla arayan, mesaj gönderen ve ziyaretime gelerek moral veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Gösterilen bu samimi ilgi, hem şahsım hem de ailem adına büyük bir moral kaynağı olmuştur.

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        Hastanede bulunduğum sırada nazik teşrifleriyle beni onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na en derin teşekkürlerimi sunuyorum.

        Ayrıca, operasyon sürecimi büyük bir özen, titizlik ve içtenlikle takip eden Acıbadem Maslak Hastanesi’nin değerli hekimlerine, hemşirelerine ve tüm personeline yürekten teşekkür ederim. Göstermiş oldukları özveri ve profesyonellik sayesinde kısa sürede sağlığıma kavuştum ve 4 Temmuz Cuma günü taburcu oldum.

        Şimdi, Galatasarayımız için yaptığımız çalışmalara kaldığımız yerden devam etmenin zamanı…

        Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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