        DUS 1.dönem başvuru ekranı: DUS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

        DUS 1.dönem başvuru ekranı: DUS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2026 DUS ve STS Diş Hekimliği 1. dönem sınavları için başvuruların alınmaya başladığını bildirdi. Sınava başvurular, 10-17 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Peki DUS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 10:09
        1

        Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ile 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacaktır. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda DUS başvurularının başladığı bildirildi. İşte, DUS 1.dönem başvuru detayları

        2

        DUS 1.DÖNEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        2026-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı: Başvuruların Alınması

        2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ile 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        Sınava başvurular, 10-17 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, başvurularını 10 Mart 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        3

        2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem): Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

        2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem): Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
