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        Haberler Spor Basketbol STBL Dusan Alimpijevic: Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor

        Dusan Alimpijevic: Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, oyuncularının "büyük kahramanlık" gösterdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 23:38 Güncelleme:
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        "Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor"

        Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında konuk oldukları Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yendikleri mücadeleyi değerlendirdi.

        "OYUNCULARIMIZ BÜYÜK KAHRAMANLIK GÖSTERİYOR"

        Alimpijevic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamasında, "Seride 1-0 öne geçtik. Şimdi dinlenmemiz ve ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor. Bu kadar eksiğe rağmen bu kadar sert bir seriyi böyle iyi oynamak bizim için sevindirici." diye konuştu.

        Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmada etkili performans gösteren Berk Uğurlu ile ilgili bir soruya ise "Her maç farklı oyuncu öne çıkabiliyor. Bugün de Berk öne çıktı ama biz takım olarak kazandık." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

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