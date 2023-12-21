Duyduğunuzda çok şaşıracaksınız! Parmak izleri hakkında 5 gerçek!
Parmak izlerimiz, her birimizin eşsiz bir kimlik işaretidir. Parmak izlerimizi, polis soruşturmalarında suçluların tespit edilmesinden, güvenlik sistemlerinde kimlik doğrulanmasına kadar pek çok farklı alanda kullanırız. Peki, parmak izlerimiz hakkında ne kadar şey biliyoruz? İşte parmak izlerimiz hakkındaki en ilgi çekici 5 gerçek...
Muhtemelen parmak izlerinizin benzersiz olduğunu ve dünya çapında hiç kimsenin parmak uçlarınızdakiyle aynı çizgileri paylaşmadığını fark etmişsinizdir. Bu o kadar nettir ki bu sebeple, parmak izleri binlerce yıldır insanları tanımlamanın bir yolu olarak kullanılmıştır. İşte parmak izleri hakkında bilinmeyen 5 gerçek...
1. Parmak izlerimiz, doğumdan önce oluşur.
Parmak izlerimiz, anne karnındayken, hamileliğin yaklaşık 10. haftasında oluşmaya başlar. Bu dönemde, parmaklarımızın derisinde bulunan hücreler, birbirine bağlanarak kıvrımlar oluşturur. Bu kıvrımlar, parmak izlerimizi oluşturur.
2. Parmak izlerimiz, hayatımız boyunca değişmez.
Parmak izlerimiz, hayatımız boyunca değişmez. Parmaklarımızın derisinde bulunan hücreler, öldükten sonra bile bozulmadan kalır. Bu nedenle, parmak izlerimiz, suçluların tespit edilmesinde önemli bir delil olarak kullanılır.
3 .Parmak izlerini değiştirmek ya da yok etmek neredeyse imkansız.
Parmak izleri, kişinin hayatı boyunca şeklini değiştirmez veya doğal olarak kaybolmaz ve bazı ünlü suçluların da doğrulayabileceği gibi, parmak izlerinden kurtulmak inanılmaz derecede zordur. Gangster John Dillinger, parmak izlerini asitle yakarak kimliğini gizlemeye çalıştı ve işe yaramadığını gördü. İstisna olarak sedef hastaları, bazı cilt hastalıkları, kemoterapi ilaçları kullanan kişilerde ise farklılıklar gözlemlenmiştir.
4. Hayvanların parmak izleri benzersizdir.
Bilim adamlarının parmak izlerinin kavrama yeteneğimize yardımcı olduğunu düşünmelerinin bir nedeni, ağaçlara tırmanan ve tutunan diğer primatlarda da parmak izlerinin bulunmasıdır. Goriller, orangutanlar ve şempanzelerin el ve ayak parmaklarında her bireye özgü dermatoglifler bulunur. Koalaların insan gibi görünen parmak izleri vardır. Biyologlar dermatogliflerin ilgisiz organizmaların bağımsız olarak benzer özellikler geliştirdiği yakınsak evrimi temsil ettiğine inanıyor.
5. İşlevi hala bir gizem.
Bilim insanları da ilk etapta neden parmak izlerimizin olduğu konusunda hemfikir değiller ancak bazı teorileri var. Onlarca yıldır biyologlar dermatogliflerin insanlara olayları daha iyi kavramalarını sağlayacak şekilde evrimleştiğini varsaydılar. Manchester Üniversitesi'nden iki araştırmacı, 2009 yılında sert plastik tabakaları parmak uçlarının üzerinde gezdirip sürtünme miktarını ölçerek bu fikri test etti . Sırtlarının aslında parmak ucu ile plastik arasındaki temas alanını azalttığını ve kavrama gücünü azalttığını buldular.
Kaynak: Interesting Facts