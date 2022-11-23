İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce merkezli depremde Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri de sallandı.

Deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde de hissedildi.

Depremden etkilenen illerde, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar korku içinde sokağa çıktı.