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Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları tatil mi, kamu çalışanları izinli mi?

Düzce 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23 Kasım Çarşamba günü saat 04:08'de Gölyaka'da gerçekleşen depremin ardından hamile ve engelli kamu çalışanlarının izinli olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, 23 Kasım 2022 Düzce depremi sonrası kamu çalışanlarının izin durumu hakkında detaylar...

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  • Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları tatil mi? 23 Kasım 2022 Düzce depremi sonrası kamu çalışanları izinli mi sayılıyor?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 23 Kasım Çarşamba günü saat 04:08'de meydana gelen Düzce depreminin ardından "Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, 23 Kasım 2022 kamu çalışanlarının izin durumu detayları...
  • Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları tatil mi? 23 Kasım 2022 Düzce depremi sonrası kamu çalışanları izinli mi sayılıyor?

    DÜZCE'DE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Düzce Gölyaka'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi. Düzce, Sakarya ve Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. AFAD, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 46 kişinin yaralandığını ve bir kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
  • Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları tatil mi? 23 Kasım 2022 Düzce depremi sonrası kamu çalışanları izinli mi sayılıyor?

    İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce merkezli depremde Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri de sallandı.

    Deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde de hissedildi.

    Depremden etkilenen illerde, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar korku içinde sokağa çıktı.
  • Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları tatil mi? 23 Kasım 2022 Düzce depremi sonrası kamu çalışanları izinli mi sayılıyor?

    DÜZCE DEPREMİNDE 46 YARALI, 1 ÖLÜ!

    AFAD, Gölyakadaki depremde Düzcede 37, İstanbul’da 1, Zonguldakta 6, Sakaryada 1 ve Boluda 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını ve bir kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 
  • Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları tatil mi? 23 Kasım 2022 Düzce depremi sonrası kamu çalışanları izinli mi sayılıyor?

    BOLU, SAKARYA, ZONGULDAK VE DÜZCE'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ!

    Bolu, Sakarya, Zonguldak ve Düzce'de eğitime 1 gün ara verildi.

    Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

    Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ile hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
  • Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları tatil mi? 23 Kasım 2022 Düzce depremi sonrası kamu çalışanları izinli mi sayılıyor?

    DÜZCE'DE HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARI TATİL Mİ?

    Düzce'de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verilirken hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi. 

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