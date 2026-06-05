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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de kötü koku ihbarı sonucu cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Düzce'de kötü koku ihbarı sonucu cansız beden bulundu

        Düzce'de bir apartmandan gelen koku üzerine polis ekiplerince yapılan incelemede cansız beden bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 01:15 Güncelleme:
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        Kötü koku ihbarı sonucu cansız beden bulundu

        Düzce'de Aziziye Mahallesi 862 Sokak'taki apartmanın giriş katındaki daireden koku gelmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

        Olay yerine gelen ekipler öncelikle kokunun doğalgaz kaçağı olduğunu düşünerek apartmanın hattının gazını kesti. Daha sonra kokunun yalnız yaşayan 68 yaşındaki Hüseyin Taraf'ın dairesinden geldiğini tespit eden ekipler eve girdi.

        AA'nın haberine göre, yapılan incelemede Taraf'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taraf'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emekli öğretmen olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Taraf'ın bayramın 1. günü komşularıyla bayramlaştıktan sonra görülmediği belirtildi.

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