Düzce'de saat 04.08 sıralarında Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan bilgilere göre Düzce'de peş peşe artçı depremler yaşanıyor. Merkez üssü açıklanan 5,9'luk Düzce depremi başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedildi. İşte, Düzce deprem üssü ve depremin hissedildiği yerler...