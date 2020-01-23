Servis Merkezi; Dyson’ın son teknolojiye sahip ürünlerini yerinde test etme, deneyimleme ve satın alma fırsatı sunan mağaza alanı, uzman teknisyenleriyle hizmet veren servis bölümü ve ofis alanlarından oluşuyor.

Dyson Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç konuya ilişkin açıklamasında “Dyson olarak satış sonrasında kullanıcılarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ürünlerimizden en iyi şekilde fayda sağlamaya dair ipuçları ve öneriler sunarak, talepleri doğrultusunda yardım sağlayarak müşterilerimizin yanında olmaya öncelik veriyoruz. Dyson mühendisleri tarafından eğitilmiş teknisyenlerce desteklenen yeni Dyson Türkiye Servis Merkezi’nde servis talebiyle gelen kullanıcılarımıza kısa sürede hizmet verilirken, eski Dyson modellerine sahip kullanıcılarımıza en yeni teknolojilere sahip olmaları için özel fırsatlar da sunuluyor. Global Dyson standartlarında bir servis hizmeti ve müşteri deneyimi anlayışını Türkiye’de de hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.