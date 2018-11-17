Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi dijital dönüşüm hizmetleri sunan TÜRKKEP, 2019 yılında ihracata başlıyor.

Şirketin faaliyetlerinin ve e-Dönüşüm pazarının değerlendirildiği toplantıda konuşan TÜRKKEP’in Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, yurt dışına açılmayı planladıklarını belirterek, “2019’da başta İtalya ve diğer AB ülkeleri olmak üzere e-Dönüşüm alanında servis ihracına başlayacağız. KEP ve entegratörlük alanında faaliyetlerimizi yurt dışına taşıyacağız” dedi.

Türkiye ve dünyada sektörü değerlendiren Nevruz, “Global ölçekte e-Maliye çözümleri (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv fatura vb.) pazar büyüklüğüne baktığımızda 2018 yılı için 7 milyar dolar olan rakamın 2023’de 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2018’de global ölçekte 50 milyar adet e-Fatura düzenlendi. Gelecek 3 yılda büyüme oranının yüzde 100 ile yüzde 150 arasında olması tahmin ediliyor” diye konuştu.

Nevruz, 83 entegratör firmanın faaliyet gösterdiği Türkiye’de ise e-Maliye çözümleri pazar büyüklüğünün 2018 için 150 milyon TL iken 2023 için yaklaşık 8 kat büyüyerek 1.2 milyar TL’ye yaklaşmasını ve minimum 3 milyar adet e-Belge kesilmesinin beklendiğini aktardı.

FATURA MALİYETLERİ DÜŞECEK

Türkiye’de e-Bilişim çözümleri (KEP, e-İmza ve bileşenleri) pazarının her yıl ortalama yüzde 20 ile yüzde 25 arasında büyüdüğünü aktaran Nevruz, şunları söyledi: “E-fatura ile 2018’de 80 bine yakın şirket, masraflarını 15’de 1 oranında azalttı. e-Fatura ile şirketlerin basım, arşivleme, kargo ve noter maliyetleri azaltılarak, birim başı gönderim ve saklama maliyetleri de dahil ortalama 8 TL olan kağıt fatura maliyetleri 50 kuruşa kadar düşürülüyor.”

TÜRKKEP olarak bu yıl cirolarının 20 milyon TL’ye ulaşacağını söyleyen Nevruz, “2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 50’lik büyüme ile kapatacağız. 2019’da ise bu oranı en az yüzde 30’da tutmayı hedefliyoruz” dedi.

E-DÖNÜŞÜM İÇİN AR-GE MERKEZİ

Hayata geçirdikleri Ar-Ge merkezine şu ana kadar yaptıkları 20 milyon TL’lik araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımı, Bakanlık onaylı hale getirdiklerinin altını çizen Nevruz, şöyle konuştu:

“26 çalışanla hizmet veren Ar-Ge merkezinde e-Dönüşüm kapsamında yeni projeler geliştirilecek. İstanbul’da TÜRKKEP Genel Merkezi’nde konumlanan Ar-Ge merkezinde yapılacak araştırma ve projeleri için her yıl bütçeden yüzde 8’lik bölüm ayrılacak. Bütçe dışında ise AB fonları olmak üzere yeni projeler için yurt dışından kaynaklara da başvurulacak.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ