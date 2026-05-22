Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.081,86 %-0,62
        DOLAR 45,7442 %0,34
        EURO 53,0791 %0,08
        GRAM ALTIN 6.652,65 %-0,09
        FAİZ 43,83 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,93 %-0,46
        BITCOIN 77.435,00 %-0,26
        GBP/TRY 61,3775 %-0,11
        EUR/USD 1,1604 %-0,13
        BRENT 104,92 %2,28
        ÇEYREK ALTIN 10.876,58 %-0,10
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka E-ticaretin geleceği yapay zeka ile şekilleniyor

        E-ticaretin geleceği yapay zeka ile şekilleniyor

        Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda düzenlenen dünyanın en büyük ‎havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında E-Ticaret Yarışması ‎başvuruları için geri sayım başladı. Yarışmaya katılacak gençler, e-ticaret ‎alanında alışveriş deneyimini iyileştirmek için çalışmalar gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        E-ticaretin geleceği yapay zeka

        TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen E-Ticaret Yarışması başvuruları için geri sayım ‎başladı. Başvuruları 18 Mayıs’ta başlayan ve üçüncü kez düzenlenen yarışma; araştırmacıların, öğrencilerin, girişimcilerin ‎ve sektör profesyonellerinin bilgi birikimini artırmayı, sektörel ihtiyaçlara uygun modeller ‎geliştirmeyi ve Türkiye’yi bu alanda uluslararası platformlarda temsil edebilecek bir konuma ‎getirmeyi amaçlıyor.‎

        ‎15-30 yaş arası genç katılımcılara açık olan yarışmada, e-ticaret kullanıcılarının arama deneyimini iyileştirmeye yönelik eşleştirme algoritmaları ve açıklanabilir içgörü mekanizmaları geliştirilmesi ‎hedefleniyor. Yarışmada katılımcılar, veri bilimi odaklı anlamsal metin eşleştirme sistemleri geliştirecek.

        REKLAM

        Türkiye’nin en büyük teknoloji festivalinde yer alan E-Ticaret Yarışması’na; Türkiye’de ‎ya da yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ‎ile mezunlar, en az 2 en fazla 5 kişiden oluşan takımlarla katılım sağlayabilecek. Lise ‎eğitimi gören katılımcılar danışman eşliğinde katılım sağlayabilirken, diğer takımlar da ‎danışman bulundurma hakkına sahip olabilecek. Başvurular 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasıda yapılabilecek.‎

        E-TİCARETİN GELECEĞİNDE YARIŞMA TAKVİMİ

        E-Ticaret Yarışması öncelikle online, sonrasında ise fiziksel olarak gerçekleştirilecek. 26 ‎Haziran’da düzenlenecek ilk Kaggle webinarının ardından, 18 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri ‎arasında yarışmacıların ileteceği Kaggle çözümleri incelenecek. 2 Ağustos’ta açıklanacak ‎Kaggle sonuçlarının ardından finalistler, rapor taslaklarını 9 Ağustos’a kadar teslim ‎edebilecek.‎

        ‎14-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yarışma aşamasının ardından, 28 ‎Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında ön inceleme yapılacak. Online inceleme sonrasında ise ‎yarışmacılar, 5-6 Eylül tarihlerinde Trendyol Kampüs’te fiziksel aşamaya katılacak.‎

        Yarışma sonrasında, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ödül töreninde ‎birinciye 150.000 TL, ikinciye 120.000 TL, üçüncüye ise 100.000 TL ödül verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da korkutan 5.6 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Ayşen'in katili cani koca vahşetini anlattı!
        Ayşen'in katili cani koca vahşetini anlattı!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum