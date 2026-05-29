Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,8922 %0,07
        EURO 53,4946 %0,08
        GRAM ALTIN 6.668,09 %0,55
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,65 %0,06
        BITCOIN 73.664,00 %0,25
        GBP/TRY 61,7114 %0,05
        EUR/USD 1,1652 %0,01
        BRENT 92,54 %-1,25
        ÇEYREK ALTIN 10.902,33 %0,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam e-ticaretin kargo şampiyonu Tuzla

        e-ticaretin kargo şampiyonu Tuzla

        Türkiye'de, geçen yıl elektronik ticaret (e-ticaret) ortamında, en çok kargo gönderimini İstanbul'un Tuzla ilçesi yaparken, en fazla gönderiyi Ankara'nın Çankaya ilçesi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        e-ticaretin kargo şampiyonu Tuzla

        Kargo ve lojistik sektörü, e-ticaretin en önemli paydaşlarından birini oluşturuyor.

        Siparişlerin, tüketicilere ulaştırılma hızındaki değişim, e-ticaret altyapısındaki gelişimin önemli göstergeleri arasında bulunuyor. Bu kapsamda, teslimat süreçlerinde sağlanan hız ve verimlilik artışı, tüketici memnuniyetini doğrudan etkiliyor.

        Özellikle, aynı gün ve ertesi gün teslimat uygulamalarının yaygınlaşması, sektördeki rekabeti artırıyor.

        Paketlerin çoğu 24-48 saatte teslim edildi

        Ticaret Bakanlığınca yayımlanan, "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"nda geçen yıl kargo teslim sürelerindeki gelişmeler de ele alındı. Rapora göre, ülkede e-ticaret ortamında gerçekleştirilen gönderilerin yüzde 17'si şehir içi, yüzde 83'ü şehirler arası teslim edildi.

        REKLAM

        Türkiye'de, 2023'te 46,2 saat olan ortalama kargo teslim süresi, geçen yıl 42,2 saate geriledi. Teslimatların büyük bir bölümü, 24-48 saatte alıcısına ulaştırılırken, bu zaman aralığı yüzde 53,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Dağıtımların yüzde 26,3'ü 48-72 saatte, yüzde 13,8'i ise 24 saat içinde yapıldı.

        En fazla kargo gönderimini, geçen yıl yüzde 53,5 ile İstanbul yaptı. Bunu yüzde 7,5 ile Ankara, yüzde 7,3 ile Kocaeli, yüzde 5,9 ile İzmir ve yüzde 3,5 ile Bursa takip etti.

        İstanbul'un Tuzla ilçesi, geçen yıl yüzde 8,7 ile en fazla gönderimin yapıldığı yer olurken, Bağcılar yüzde 5,2 ile ikinci sırada geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesi yüzde 4,8 ile kargo gönderiminde üçüncü sıraya yerleşti.

        Ankara'nın Çankaya ilçesi, geçen yıl yüzde 2,5 ile en yüksek kargo gönderisi alan ilçe oldu. Bunu yüzde 1,6 ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi, yüzde 1,5 ile Sarıyer ve Tuzla ilçeleri takip etti.

        EN HIZLI TESLİMAT SAKARYA'DAN İSTANBUL'A YAPILDI

        Kargo teslim hızında öne çıkan güzergahlar da raporda belirtildi.

        Bu çerçevede, saat bazında en hızlı teslimat Sakarya'dan İstanbul'a yapıldı. Ankara'dan İstanbul'a, Kocaeli'den İstanbul, Bursa ve Ankara'ya ulaştırılan kargolar da en kısa teslim süreleri arasında yer aldı.

        Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu, kişi başına en çok kargo paketinin düştüğü bölgeler oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 25 Mayıs 2026 (CHP Genel Merkezinde Neler Oluyor?)

        CHP'de mutlak butlan gerilimi sürüyor. CHP genel merkezinde neler oluyor? Marmara çoğunlukla güneşli... 28 Mayıs'ta kuvvetli yağışlara dikkat! Tahliye sonrası CHP'de ne oluyor? Polis zoruyla tahliye! CHP Genel Merkezi'nde dakika dakika neler yaşandı? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        'Aşk' sessizliği
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!