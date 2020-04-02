EBA giriş sayfası, uzaktan eğitim için öğrencilerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar sürmesi kararlaştırıldı. Yani 30 Nisan'a kadar öğrenciler EBA üzerinden eğitim almaya devam edecek. İşte EBA giriş detayları...

EBA GİRİŞİ VE EBA ŞİFRE OLUŞTURMA

Öncelikle öğrenciler, EBA sistemine girmek için şifre oluşturmalıdır ve iki şekilde şifre oluşturma olanakları bulunmaktadır.

1 - İlk olarak internet üzerinden eba.gov.tr ’ye girildikten sonra, önce ‘öğrenci’ butonuna sonra ‘EBA Hesabı Oluştur’ butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan ve ihtiyaç duyulmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası veya TC. Kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun için yapılacak işlem sırası şu şekildedir.

EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip ‘Giriş’ butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

Kendine ya da veline ait e-Posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ardından ‘Şifre Oluştur’ butonuna bas.

Sonrasında girmiş olduğun e- posta adresi ya da cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna bas.

Adımlar, eksiksiz olarak tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinin ardından ‘Gönder’ butonuna basıldığında ‘Ana Sayfaya ulaşılıyor.

EBA Giriş sayfası için tıklayın

2 - Bir diğerinde ise, işlem basamakları sırayla şöyle

EBA giriş ekranında TC kimlik numaranı ve velin ya da öğretmenin aracılığı ile edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir

Güvenlik kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna tıkla.

'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden size uygun olan herhangi birini seç ve ardından istenen bilgileri gir.

Aktivasyon adımını sırası ile geçtikten sonra karşına çıkacak ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet' e bas. Bu adımları eksiksiz olarak tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında direkt olarak ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.

EBA VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA sistemine veli olarak giriş yapabilmek için öncelikle e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılacaktır. Siteye girdiğinizde öncelikle üstteki menüden “Veli Girişi” ni seçmelisiniz. Bu işlemden sonra sistem sizi otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirecek. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptığınız zaman karşınıza EBA Veli Sistemi ana ekranı çıkacaktır. Henüz e-devlet şifresi olmayan velilerin ise, PTT şubelerinden bu şifreyi edinmeleri gerekmektedir. Eğer, birden fazla öğrencinin velisi iseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan 'ok' butonuna basarak, durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz.

Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğumuzun göreceği etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bunların haricinde ekranın solunda bulunan menüden 'dersler' butonuna bastığınızda öğrencinin aldığı tüm dersler karşınıza çıkacaktır. Burada öğrenmek istediğiniz dersi seçip konu detayına tıkladığınızda, çocuğumuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebileceksiniz. Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacaktır. Sayfada bulunan konu performansı ise çocuğumuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansıyla ilişkilidir. O derse ait ödevi var ise bu ekrandan derslerinin altındaki ödev uyarılarını rahatlıkla görebilirsiniz.

TÜRKİYE ULUSAL ÇAPTA UZAKTAN EĞİTİM VEREN 2 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Türkiye, 184 ülkede 1,5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına da yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan Çin'den sonraki ikinci ülke oldu.

Dünya genelinde koronavirüs salgını, 184 ülkenin öğrencilerinin eğitimlerinin aksamasına yol açtı. AA'nın haberine göre, salgının yayıldığı ülkelerdeki öğrenci sayısının dünyadaki toplam öğrenci sayısının yüzde 87'sine karşılık geldiği ve bu rakamın 1,5 milyarın üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Yapılan araştırmalar, salgının yayıldığı ülkelerde okulların kapalı olduğunu ancak Türkiye'dekine benzer ulusal çapta bir uzaktan eğitim sisteminin kurulamadığını ortaya koydu.

ÇİN'DEKİ UZAKTAN EĞİTİM İMKANLARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları ölçeğinde bir çalışmanın sadece Çin'de görüldüğünü açıklamıştı.

Çin'de de koronavirüs salgının görülmesinden bir süre sonra uzaktan eğitim imkanları ulusal çapta devreye alındı. Ülkede, milyonlarca ziyaretçinin aynı anda internete girerek eğitim almasına imkan tanıyan bulut sistemleri kullanılmaya başlandı ve derslerin canlı sınıf şeklinde işlenebilmesi için internet alt yapısı güçlendirildi.

Diğer yandan bazı ülkelerde ulusal olmayan ancak yerel bazlı uzaktan eğitim çabalarının olduğu belirtildi.