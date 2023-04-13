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Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!

Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan 19 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın formasını giydiği İtalyan voleybol takımı İgor Gorgonzola Novara kafilesi, İtalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği İtalyan takımında, voleybolcuların üzgün oldukları görüldü

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HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasında şok etkisi yarattı.  
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!

    Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulunan Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken, İgor Gorgonzola Novara takımı İtalya'ya gitmek üzere saat 13.40'ta, İstanbul Havalimanı'na geldi. 
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!

    İtalyan takımın sporcuları ve teknik heyeti, güvenlik kontrolünün ardından bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdı. 
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!

    Basın mensuplarına açıklama yapmayan sporcuların büyük üzüntü yaşadıkları görüldü. 
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!

    Kafile daha sonra pasaporttan geçerek, terminalde uçuş saatini bekledi. 
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!

    İtalyan takımı Türk Hava Yolları'nın TK1875 sefer sayılı uçağıyla 16.45'de Milano'ya hareket edecek. 

  • NE OLMUŞTU?

    Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'in Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 yenip yarı finale kaldığı maçın ardından üzücü bir olay yaşandı. İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, takımının İstanbul Üsküdar'da kaldığı otelin 6. kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

  • Sabah saat 05.30 sularında gerçekleşen olayın nedeni belirsizliğini korurken, Nijerya asıllı İtalyan voleybolcunun ölümünde intihar şüphesi ağır basıyor. Ituma'nın ölümüyle ilgili polis tarafından da soruşturma başlatıldı.

  • 1.92'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken İtalyan oyuncu, geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyordu.
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!
  • Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı!

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