EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett: Türkiye'ye yönelik yatırım iştahı sürüyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett, Ortadoğu’daki savaştan etkilenen ekonomileri desteklemek amacıyla açıkladıkları 5 milyar avroluk finansman paketinin, özel sektör aracılığıyla istihdamın korunması ve tedarik zincirlerinin sürdürülmesini amaçladığını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları’na katılmak üzere Washington’da bulunan Guyett, AA muhabirine, küresel ekonomideki gelişmeler, bankanın operasyonları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KÜRESEL EKONOMİ SAVAŞA RAĞMEN DİRENÇLİ"

Guyett, dünya genelinde ortaya çıkan tüm sorunlara rağmen küresel ekonominin şaşırtıcı derecede dirençli olduğunu, İran’daki çatışma ve enerji fiyatlarındaki artışın ardından bile bu direncin bir kısmının korunduğunu söyledi.

Bu döneme birçok ülkede mali durumun halihazırda baskı altında olduğu ve yakın zamanda yaşanan enflasyon dalgasının ardından girildiğine işaret eden Guyett, “Bu yüzden oldukça endişeliyim. Eğer çatışma genişler ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması uzarsa, enerji tedarikinden bahsetmeye bile gerek yok, gübre gibi hayati öneme sahip malzemelerde sıkıntılar yaşayacağız ve bu durum enflasyon ve büyümenin yavaşlaması şeklinde ekonomilere yansımaya başlayacaktır.” dedi.

Greg Guyett, EBRD’nin Ortadoğu’daki savaştan etkilenen ülkeleri desteklemeye yönelik rolüne değinerek “Bu krizde rolümüz çok net, insanların hayatlarını uygun bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Faaliyet gösterdikleri ülkelerden Ortadoğu’daki çatışmalardan en çok etkilenenlere yönelik 5 milyar Euro'luk bir paket açıkladıklarını anımsatan Guyett, “Bu paket, odak noktamız olan özel sektör işletmelerine yönelik, onların istihdamı sürdürebilmelerini ve tedarik zincirlerini finanse etmeye devam edebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.

Guyett, kısa süre önce Lübnan’daki bir şirket için finansman imkanı açıkladıklarını belirterek şirketin bu kaynağı çalışanlarına maaş ödemeye devam edebilmek ve perakende mağazalarında gıda tedarikini sürdürebilmek için kullanacağını anlattı.

Türkiye’nin enflasyon hızını düşürmede kaydettiği ilerleme “oldukça etkileyici”

"TÜRKİYE OLDUKÇA İYİ GELİŞMİŞ BİR POLİTİKA İZLİYOR"

Türkiye ekonomisine de değinen Greg Guyett, ülkenin enflasyon oranındaki yükselişi düşürme çabalarında kaydettiği ilerlemenin “oldukça etkileyici” olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirten Guyett, “Bununla birlikte dünya genelinde enflasyon risklerinin arttığı bir döneme girerken, enflasyon hala yüksek kalmaya devam ediyor ve Türkiye bu enflasyonist ortamın bazı etkilerinden muaf olmayacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Greg Guyett, Türkiye’nin coğrafi açıdan “ayrıcalıklı” bir konumda olduğuna işaret ederek ülkenin tüm komşularıyla iyi ilişkiler yürütmeye yönelik oldukça iyi gelişmiş bir politika izlediğini kaydetti.

Körfez bölgesinin turizm ve yolcu transiti açısından daha zor bir yer haline gelmesine işaret eden Guyett, İstanbul Havalimanı’na son on yılı aşkın sürede yapılan yatırımlar ve Türkiye’nin bir turizm destinasyonu olması gibi unsurların dengeleyici bazı faydalar sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

"TÜRKİYE,FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ÜLKELER ARASINDA EN BÜYÜKLERDEN BİRİ"

EBRD’nin Türkiye’deki operasyonlarından bahseden Greg Guyett, “Yatırımlarımız müşterilerimizden gelen taleplere göre şekilleniyor ancak Türkiye’de geçen yılki yatırım seviyemizi yakalayamazsak veya aşamazsak büyük bir hayal kırıklığı yaşarım. Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında en büyüklerden biri olmaya devam ediyor.” dedi.

Guyett, enerji sistemi geliştirme ve yenilenebilir enerjinin Türkiye’de odaklandıkları temel alanlar arasında olmaya devam edeceğini belirterek, “Türkiye’de güneş, rüzgar ve batarya depolama alanlarında çok güçlü bir enerji projesi portföyümüz var. Gelecek 24 ay boyunca bu portföyün giderek genişleyeceğini göreceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.

İran’daki çatışmanın enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin enerji projelerini hızlandıracağını aktaran Guyett, bunun Türkiye için de geçerli olacağını ifade etti.

"ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'Yİ RADARLARINDA TUTMAYA DEVAM ETMELERİNİ BEKLİYORUM"

Greg Guyett, Türkiye’de Avrupa Birliği’ne (AB) yakın üretim merkezi kurmak isteyen çok uluslu şirketlerden yatırımlar gördüklerine işaret ederek “Türkiye ekonomisine dair oldukça umut verici bulduğum konu inovasyona yapılan yatırımlar, halihazırda gerçekleşmekte olan inovasyonlar. Türkiye özellikle Ortadoğu ve Afrika olmak üzere dünyanın diğer bölgeleri için bir inovasyon merkezi konumunda.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Ortadoğu’daki çatışmaların ardından güvenli destinasyon arayışındaki Körfez’deki yatırımcılar için öne çıkıp çıkmayacağına ilişkin ise Guyett, şunları kaydetti:

“Türkiye’de ekonominin ve ülkenin dinamiklerinin coğrafi konumu, genç nüfusu, iyi eğitimli insan kaynağı ve inovasyon ekonomisiyle oldukça cazip bir yatırım destinasyonu olduğu konusunda son derece iyimserim. Dolayısıyla uluslararası yatırımcıların Türkiye’yi bir yatırım destinasyonu olarak gündemlerinin üst sırasında veya radarlarında tutmaya devam etmelerini bekliyorum.”

EBRD, 2009’dan bu yana büyük ölçüde özel sektörde olmak üzere Türkiye’de 23 milyar avronun üzerinde yatırım yaparak ülkenin başlıca yatırımcıları arasında yer alıyor.

Banka, 2025 yılında Türkiye’ye 2,7 milyar avro ile rekor düzeyde yatırım gerçekleştirmişti.