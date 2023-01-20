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EBRD, DeFacto'nun 1,1 milyar TL yatırımla azınlık hissesini aldı

DeFacto, globalleşme atağında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla güçlerini birleştirdi. Bu yatırım kapsamında 1,1 milyar TL’lik yatırımla şirketin azınlık hisselerini alan EBRD, şirketin globalleşme atağında sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla markaya değer katmayı hedefliyor.

EBRD, DeFacto'nun 1,1 milyar TL yatırımla azınlık hissesini aldı
AA

5 kıtada 93 ülkede faaliyet gösteren global moda markası, ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) önemli bir ortaklığa imza atarak güçlerini birleştirdi. Marka yöneticileri ve EBRD yetkililerinin katıldığı imza töreni, EBRD İstanbul Ofisi'nde gerçekleşti.

1,1 milyar TL’lik yatırımla şirketin azınlık hisselerini alan EBRD, şirketin globalleşme atağında sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla markaya değer katmaya hazırlanıyor.

İmza töreninde konuşan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, EBRD ile yaptıkları ortaklığın sadece DeFacto için değil perakende sektörü için de oldukça önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Güney ve Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren EBRD, sağlam finansal yapısı ve sürdürülebilirliği odağına yerleştiren kurumlarla iş ortaklığı yapıyor. Bu ortaklık DeFacto’nun uzun yıllardır globalleşme yolunda gösterdiği başarının en somut göstergelerinden biridir" dedi.

"DIŞ PAZAR CİROSU %70'E ÇIKACAK"

2022 yılında bir önceki yıla göre iki kattan fazla büyüdüklerini, yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Ateş, "Hem ülkemizde hem de yurt dışında satış gelirlerimizi katladık. Yeni ülkelere giriş yapıp, mağaza sayımızı sürekli artırdık. Global ölçekteki bu başarımız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla yollarımızı kesiştirdi ve buradan gelecek kaynakla farklı pazarlara yatırım yaparak yurt dışı pazarlardan elde ettiğimiz ciroyu yüzde 70’e çıkaracağız. Avrupa’da elde ettiğimiz başarıyı daha da artırıp büyümemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

YENİ KITALARDA BÜYÜME HEDEFİ

Ateş, 2022 yılında 11 yeni ülkeye girdiklerini, Türkmenistan, Kamerun ve Kongo’da ilk mağazalarını açtıklarını aktararak, pazar yerleri iş birlikleriyle Endonezya, Şili, Hindistan, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Litvanya ve Güney Afrika ülkelerinde satışa başladıklarını dile getirdi.

2023 yılında Dubai, Suudi Arabistan, Libya, Cezayir, Angola, Ruanda ve Mauritius Adası’na mağaza açacaklarını kaydeden Ateş, 'Güney Amerika’da tüm kıtada önemli iş birlikteliklerine imza attık. Meksika ile başlayan yolculuğumuzu, Arjantin, Brezilya ve Şili’ye taşıdık. 2023’ün ortasına kadar Güney Amerika kıtasında olgunluk seviyemizi artıracağız ve Kolombiya, Peru bu yıl yeni odak ülkelerimiz olacak.

Yepyeni bir kıtaya 2023 yılının ilk çeyreğinde gireceğiz. Avustralya operasyonumuza kıtanın en önemli online satış kanalları ile başlıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden bu yana, ülkemizin gururu olan global bir marka yaratma gayesiyle çalıştık. Bu vizyonla, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 ülkeye DeFacto markasını taşıyacağız ve 100 yeni mağaza açacağız.' diye konuştu.

"BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni baz alan bir sürdürülebilirlik anlayışına sahip olduklarını aktaran Ateş, Global Compact’ı sektörde ilk olarak imzalayan iki markadan biri konumunda olduklarını kaydetti.

Ateş, Better Cotton Initiative’e üye olduklarını kaydederek, şöyle devam etti: "Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı kadınlardan oluşuyor ve 2015‘ten bu yana 'Mutlu Kadın Hareketi' ile de toplumsal cinsiyet eşitliğine yatırım yapıyoruz. Yine bu kapsamda BM Kadını Güçlendirme İlkeleri’nin (WEPs) imzacısıyız.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunan, kadın istihdamını artırmaya ve kadınların hayallerinin gerçekleşmesinde etkin rol oynayan ‘Kumaştan Hayaller’ projemizle, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz"

"2030'A KADAR KOLEKSİYONUN %90'I SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK"

Gündemlerinin en önemli diğer maddesinin ise çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim yapmak olduğunu aktaran Ateş, "Üretim ve üretim süreçlerine yönelik AR-GE çalışmalarımızı da 2050 yılında ‘iklim pozitif’ marka olacak şekilde planladık. 2030’a kadar koleksiyonlarımızın yüzde 90’ının sürdürülebilir olmasını sağlayacak inovasyonlar geliştiriyoruz. Hem yapacağımız yatırımlar hem de kapsayıcılık, çeşitlilik ve sürdürülebilirlik temelli iş yapış modelimizle dünyada adından söz ettiren bir marka olacağız" dedi.

EBRD Türkiye Başkan Vekili Hande Işlak ise EBRD'nin Türkiye’deki sermaye piyasalarının daha dayanıklı ve küresel hale gelmesi, çeşitliliğin artırılması için gerçekleşecek çabaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.

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