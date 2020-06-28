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Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'ın Alaçatı’da tanıştığı ve yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü. Şahin, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, söylentileri yalanladı:

Aynı akşam, aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre. Ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Yaptığınız habere mi, mesleğinize mi, kendinize mi saygınız yok bilmiyorum.

Doğru haber yapmanız gerektiğinde, işini kaliteyle yapan habercilerimizin zaten haberi olur. Hava sıcak tabii, araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay, siz de haklısınız ama ayıp.