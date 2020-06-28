Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinEbru Şahin'den Cedi Osman açıklaması - Magazin haberleri
ABONE OL

Ebru Şahin'den Cedi Osman açıklaması

Ebru Şahin'in geçtiğimiz günlerde, milli basketbolcu Cedi Osman ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, çıkan iddiaları yalanladı

Ebru Şahin, Cedi Osman
HABERTURK.COM

Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'ın Alaçatı’da tanıştığı ve yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü. Şahin, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, söylentileri yalanladı:

Aynı akşam, aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre. Ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Yaptığınız habere mi, mesleğinize mi, kendinize mi saygınız yok bilmiyorum.

Doğru haber yapmanız gerektiğinde, işini kaliteyle yapan habercilerimizin zaten haberi olur. Hava sıcak tabii, araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay, siz de haklısınız ama ayıp.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cem Yılmaz, Netflix’e karşı! Magazin haberleri
MAGAZİNCem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Seda Sayan'dan gelin adayı Ezgi Eyüboğlu'na: Çok güzel ve tatlısın - Magazin haberleri
MAGAZİNSeda Sayan'dan gelin adayına övgü
Müge Boz: Kiloya değil, Vina'ya bakın - Magazin haberleri
MAGAZİN"Kiloya değil, Vina'ya bakın"
Bond kızı Burcu Esmersoy! - Magazin haberleri
MAGAZİNBond kızı Burcu Esmersoy!
Ünlüler sezonu açmaya başladı - Magazin haberleri
MAGAZİN'Huzurun içinde kaybolmak'
Buse Varol: Alişan'ı ilk kez ağlarken gördüm - Magazin haberleri
MAGAZİN'Onu ilk kez ağlarken gördüm'
İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Gülçin Karakaya - Magazin haberleri
MAGAZİNİşte Tatlıses'in yeni sevgilisi
İbrahim Kutluay formda - Magazin haberleri
MAGAZİNKutluay formda
Bade İşçil ile oğlu Azur Sualp'in deniz keyfi - Magazin haberleri
MAGAZİNAnne-oğul deniz keyfi
Aleyna Tilki: Yazılan ücretten daha fazla aldım - Magazin haberleri
MAGAZİN'Yazılan ücretten daha fazla aldım'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X